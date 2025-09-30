Wanderlei reclama de dores de cabeça e diz: 'magoado por dentro e por fora'

Wanderlei Silva contou, nesta madrugada, que tem sofrido com dores de cabeça e afirmou que está "magoado por dentro e por fora" após a briga generalizada em luta com Popó.

O que ele falou

Oi, pessoal. Agora são 4h15. Chega esse horário, o efeito do remédio passa, minha cabeça começa a doer infelizmente. Minha memória está voltando. Hoje mesmo minha esposa disse que mostrei para ela um vídeo várias vezes perguntando se ela já tinha assistido. Wanderlei Silva, nos Stories do Instagram

É muito triste. Estou muito chateado. Estou magoado por dentro e por fora. Um cara como eu, um pentacampeão mundial de MMA estar passando por tudo isso realmente não é fácil.

Wanderlei ficou desacordado após ser acertado pelo filho de Popó, Rafael Freitas. O ex-lutador de MMA precisou ir ao hospital, mas foi liberado pouco depois.

O advogado de Wanderlei informou que tomará medidas judiciais contra Popó e seu filho. "Já estavam pré-dispostos a agredir criminosamente a equipe de Wanderlei Silva", afirmou o advogado no vídeo publicado nas redes.

Já Popó passou por cirurgia após fratura na mão, teve sangramento interno, foi submetido a exames na cabeça e não teve complicações. O procedimento estava marcado para o início da tarde de ontem.