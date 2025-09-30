Vitor Roque avalia calendário "desgastante" e projeta duelo contra o Vasco: "Vem em uma boa crescente"

O centroavante Vitor Roque sabe que o Palmeiras não terá vida fácil na partida contra o Vasco, válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Isso se dá por dois motivos: o calendário desgastante e o bom momento vivido pelo Cruzmaltino sob o comando do técnico Fernando Diniz.

O Palmeiras entrou em campo no último domingo, quando foi derrotado pelo Bahia. No mesmo dia, a delegação retornou à capital paulista. O elenco alviverde, assim como o do Vasco, teve apenas dois dias de preparação, sendo que os titulares foram à campo apenas nesta terça-feira.

"O calendário de jogos é muito desgastante. Temos as duas competições para brigar [Brasileiro e Libertadores] e temos totais condições de chegar nas duas. Estava até comentando com o Murilo, tivemos dois dias só de recuperação em relação ao último jogo. Ontem fizemos um trabalho interno, hoje é o primeiro dia no campo e amanhã já tem outro jogo. Mas é isso, é trabalhar com muita humildade e tenho certeza de que vai dar tudo certo", avaliou o jogador.

O Palmeiras chega para o confronto depois de perder por 1 a 0 para o Bahia. O Verdão viu o Flamengo aumentar a distância na ponta da tabela, mas Vitor Roque está confiante de que a equipe pode fazer um bom jogo diante do Vasco nesta quarta-feira.

O Vasco, por sua vez, vive grande fase e não perde há cinco partidas no Campeonato Brasileiro, com três vitórias e dois empates. O que pesa a favor do Palmeiras, por outro lado, é o retrospecto recente - o Alviverde detém uma invencibilidade de quase dez anos contra o Cruzmaltino.

"Sabemos que será um jogo muito difícil contra o Vasco, é um time que vem em uma crescente muito boa também com o [Fernando] Diniz. Trabalhamos com muita humildaden esse pouco tempo que tivemos. Vamos contar com o apoio da nossa torcida também, que vai ser muito importante", projetou o camisa 9.

"Como o professor Abel fala, depois dos jogos são 24 horas para comemorar ou lamentar. Passou o jogo contra o Bahia, e agora é pensar no próximo. Desde ontem já estamos focando no Vasco, porque será um jogo muito importante para nós", complementou.

Valorização da torcida

Vitor Roque teve um início um pouco turbulento no Palmeiras e demorou a desencantar, mas hoje vive um grande momento. O centroavante é o vice-artilheiro da equipe na temporada, com 12 gols marcados e quatro assistências distribuídas - ele fica atrás apenas de Flaco López, que soma 19 bolas na rede.

A comemoração do camisa 9 tem feito sucesso entre os torcedores do Palmeiras, sobretudo entre as crianças. Vitor Roque valorizou o carinho da torcida e quer manter a boa fase para dar mais alegrias aos torcedores.

"Fico muito feliz com o carinho da torcida, principalmente das crianças. Às vezes, eu não acredito. É muito gratificante, é um orgulho. Eu até mudei a minha foto de perfil, coloquei eu no último jogo com três criancinhas fazendo o tigrinho. Estou muito feliz. Espero que eu possa fazer muito mais gols e deixar a marca registrada cada vez mais", celebrou o atacante.

Números de Vitor Roque pelo Palmeiras

42 jogos

12 gols

4 assistências

26 vitórias, oito empates e oito derrotas

Situação do Palmeiras no Brasileiro

O Palmeiras ocupa a terceira colocação no Campeonato Brasileiro, com 49 pontos - cinco a menos que o líder Flamengo. O Verdão vem de derrota para o Bahia por 1 a 0 e viu o Rubro-Negro carioca aumentar a vantagem no topo da tabela.

Palmeiras: terceiro colocado, com 49 pontos (15 vitórias, quatro empates e quatro derrotas)

Próximos jogos do Palmeiras

Palmeiras x Vasco (26ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(26ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 01/10 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)