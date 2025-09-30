Topo

Esporte

Vini Jr. e Koke trocaram ofensas no clássico Real Madrid e Atlético; veja

Vini Jr. e Koke discutem durante jogo entre Atlético de Madri e Real Madrid pelo Campeonato Espanhol - Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images
Vini Jr. e Koke discutem durante jogo entre Atlético de Madri e Real Madrid pelo Campeonato Espanhol Imagem: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images
do UOL

Colaboração para o UOL

30/09/2025 09h23

O clima do clássico entre Atlético de Madri e Real Madrid foi quente entre Vini Jr. e Koke. A imprensa espanhola flagrou as trocas de farpas e provocações entre os dois durante a partida, que terminou com uma goleada do Atlético por 5 a 2.

O que aconteceu

Koke e Vini Jr. bateram boca em diversos momentos durante o jogo. Em uma das provocações, Koke afirma que Mbappé está 'comendo a torrada' de Vini, expressão para insinuar que o francês esteja roubando o protagonismo do brasileiro.

Relacionadas

Bola de Ouro: Raphinha não chegou à metade de pontuação de Dembélé

Liverpool paga contrato de R$ 100 mi de Diogo Jota à família, revela Slot

Trump ameaça excluir sedes 'de extrema esquerda' da Copa do Mundo de 2026

Vini retrucou a provocação do espanhol:

Claro que sim, sim. Mas ele joga comigo, então vamos ganhar juntos.
Vini Jr a Koke.

O brasileiro também alfinetou Koke para Le Normand, zagueiro do Atlético, afirmando que o espanhol sempre 'chora' na imprensa:

Toda vez que respondo a ele, ele (Koke) vai lá e chora na mídia, toda vez.
Vini Jr a Le Normand, sobre Koke.

Rixa antiga

Não é a primeira vez que Vini Jr. e Koke se provocam em clássicos entre Real Madrid e Atlético.

No clássico disputado em outubro do ano passado, os dois bateram boca, e Vini provocou dizendo que tem duas Champions, enquanto Koke não tem nenhuma.

Você perdeu duas, eu ganhei duas. Perdeu porque é ruim. É por isso que eu jogo aqui, no Real Madrid.
Vini Jr. a Koke em setembro de 2024.

Koke reclamou dizendo que depois ele quem é expulso.

Na ocasião, o jogo terminou empatado em 1 a 1, gols de Militão e Ángel Correa.

Veja a troca de provocações entre Vini Jr. e Koke:

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Esporte

Rooney "não acredita" que Rúben Amorim possa reerguer Manchester United

Derrota do São Paulo: o que deu errado no jogo com Ceará

Milan e Inter vão demolir o San Siro após fecharem compra do estádio por R$ 1,2 bi

Projeto de novo estádio dos clubes de Milão avança após cidade aprovar venda do San Siro

Vini Jr. e Koke trocaram ofensas no clássico Real Madrid e Atlético; veja

Rayan, joia do Vasco, é o artilheiro da equipe sob o comando de Fernando Diniz

Alcaraz bate Frtiz e conquista 8º título da temporada em Tóquio; Sinner vai à final em Pequim

Superliga Feminina: Batavo Mackenzie lança novos uniformes; confira

Popó repudia ataque de treinador André Dida no Spaten Fight Night

Onde vai passar Kairat x Real Madrid pela Liga dos Campeões? Como assistir ao vivo

Arsenal anuncia renovação com zagueiro Saliba; veja detalhes