Vini Jr. e Koke trocaram ofensas no clássico Real Madrid e Atlético; veja
O clima do clássico entre Atlético de Madri e Real Madrid foi quente entre Vini Jr. e Koke. A imprensa espanhola flagrou as trocas de farpas e provocações entre os dois durante a partida, que terminou com uma goleada do Atlético por 5 a 2.
O que aconteceu
Koke e Vini Jr. bateram boca em diversos momentos durante o jogo. Em uma das provocações, Koke afirma que Mbappé está 'comendo a torrada' de Vini, expressão para insinuar que o francês esteja roubando o protagonismo do brasileiro.
Vini retrucou a provocação do espanhol:
Claro que sim, sim. Mas ele joga comigo, então vamos ganhar juntos.
Vini Jr a Koke.
O brasileiro também alfinetou Koke para Le Normand, zagueiro do Atlético, afirmando que o espanhol sempre 'chora' na imprensa:
Toda vez que respondo a ele, ele (Koke) vai lá e chora na mídia, toda vez.
Vini Jr a Le Normand, sobre Koke.
Rixa antiga
Não é a primeira vez que Vini Jr. e Koke se provocam em clássicos entre Real Madrid e Atlético.
No clássico disputado em outubro do ano passado, os dois bateram boca, e Vini provocou dizendo que tem duas Champions, enquanto Koke não tem nenhuma.
Você perdeu duas, eu ganhei duas. Perdeu porque é ruim. É por isso que eu jogo aqui, no Real Madrid.
Vini Jr. a Koke em setembro de 2024.
Koke reclamou dizendo que depois ele quem é expulso.
Na ocasião, o jogo terminou empatado em 1 a 1, gols de Militão e Ángel Correa.
Veja a troca de provocações entre Vini Jr. e Koke: