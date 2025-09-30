Vini Jr. e Koke trocaram ofensas no clássico Real Madrid e Atlético; veja

O clima do clássico entre Atlético de Madri e Real Madrid foi quente entre Vini Jr. e Koke. A imprensa espanhola flagrou as trocas de farpas e provocações entre os dois durante a partida, que terminou com uma goleada do Atlético por 5 a 2.

O que aconteceu

Koke e Vini Jr. bateram boca em diversos momentos durante o jogo. Em uma das provocações, Koke afirma que Mbappé está 'comendo a torrada' de Vini, expressão para insinuar que o francês esteja roubando o protagonismo do brasileiro.

Vini retrucou a provocação do espanhol:

Claro que sim, sim. Mas ele joga comigo, então vamos ganhar juntos.

Vini Jr a Koke.

O brasileiro também alfinetou Koke para Le Normand, zagueiro do Atlético, afirmando que o espanhol sempre 'chora' na imprensa:

Toda vez que respondo a ele, ele (Koke) vai lá e chora na mídia, toda vez.

Vini Jr a Le Normand, sobre Koke.

Rixa antiga

Não é a primeira vez que Vini Jr. e Koke se provocam em clássicos entre Real Madrid e Atlético.

No clássico disputado em outubro do ano passado, os dois bateram boca, e Vini provocou dizendo que tem duas Champions, enquanto Koke não tem nenhuma.

Você perdeu duas, eu ganhei duas. Perdeu porque é ruim. É por isso que eu jogo aqui, no Real Madrid.

Vini Jr. a Koke em setembro de 2024.

Koke reclamou dizendo que depois ele quem é expulso.

Na ocasião, o jogo terminou empatado em 1 a 1, gols de Militão e Ángel Correa.

Veja a troca de provocações entre Vini Jr. e Koke: