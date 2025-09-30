Vini Jr. e Koke discutiram durante clássico de Madri, diz tv

Topo

O primeiro clássico de Madri da temporada foi acalorado. No último sábado, o Atlético de Madrid goleou o Real Madrid por 5 a 2, no Estádio Metropolitano, pela 7ª rodada do Campeonato Espanhol.

Durante a partida, houve um desentendimento entre Vinícius Jr. e Koke. Em imagens divulgadas pela emissora espanhola Movistar+, o camisa 7 merengue chamou o meia colchonero de "chorão de m...". A discussão aconteceu após o espanhol cometer uma falta em cima do zagueiro brasileiro.

Em outro momento registrado, Vini Jr. acusou Koke de revelar informações de conversas para a imprensa.

"Você sempre fala com a imprensa. Tudo o que eu digo a você, você diz à imprensa", afirmou o atacante.

Na sequência, Koke provocou o brasileiro citando Kylian Mbappé: "Ele é o melhor. Está comendo sua torrada", disse o espanhol, em referência ao crescimento do protagonismo do francês.

Próximo duelo

O Real Madrid volta a campo neste sábado, às 16h (de Brasília), quando recebe o Villarreal, no Santiago Bernabéu, pelo Espanhol. Já o Atlético de Madrid joga contra o Celta neste domingo,  às 16h, no Balaídos Stadium.

