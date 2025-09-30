Villarreal x Juventus: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações
O Villarreal enfrenta nesta quarta-feira a Juventus, pela segunda rodada da Liga dos Campeões. O duelo está marcado para às 16h00 (de Brasília), no Estadio de la Ceramica.
Onde assistir?
O jogo terá transmissão da HBO Max.
Como chegam os times?
Os dois times buscam a primeira vitória na Liga dos Campeões. A Juventus acumula três vitórias e três empates na temporada e, no último jogo, ficou no 1 a 1 com a Atalanta, pelo Italiano. Já o Villarreal vem de uma sequência de três vitórias seguidas pelo Espanhol, a mais recente sobre o Athletic Bilbao, por 1 a 0.
Histórico de confronto
Os clubes se enfrentaram apenas duas vezes, com uma vitória do Villarreal e um empate.
Veja o histórico dos confrontos:
16/03/2022: Juventus 0 x 3 Villarreal (Liga dos Campeões)
22/02/2022: Villarreal 1 x 1 Juventus (Liga dos Campeões)
Estatísticas
Juventus no campeonato
- 22ª posição
- 1 empate
- 4 gols marcados
- 4 gols sofridos
Villarreal no campeonato
- 29ª posição
- 1 derrota
- 1 gol sofrido
Prováveis escalações
Villarreal: Tenas; Mouriño, Marín, Veiga e Cardona; Parejo, Gueye e Partey; Pepe, Buchanan e Mikautadze
Técnico: Marcelino Garcia
Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly e Mario; Thuram, Locatelli e Cambiaso; Y?ld?z, Adzic e Vlahovic
Técnico: Igor Tudor
Próximo jogo da Juventus
Juventus x Milan | Campeonato Italiano
Data e horário: 05 de outubro, às 15h45 (de Brasília)
Local: Allianz Stadium
Próximo jogo do Villarreal
Real Madrid x Villarreal | Campeonato Espanhol
Data e horário: 04 de outubro, às 16h00 (de Brasília)
Local: Santiago Bernabéu
FICHA TÉCNICA
VILLARREAL X JUVENTUS
Competição: Liga dos Campeões
Local: Estádio de la Ceramica
Data: 01 de outubro de 2025 (quarta-feira)
Horário: 16h00 (de Brasília)
Transmissão: HBO Max
Arbitragem: Istvan Kovacs-ROM