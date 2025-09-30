Topo

Esporte

Villarreal x Juventus: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações

30/09/2025 20h00

O Villarreal enfrenta nesta quarta-feira a Juventus, pela segunda rodada da Liga dos Campeões. O duelo está marcado para às 16h00 (de Brasília), no Estadio de la Ceramica.

Onde assistir?

O jogo terá transmissão da HBO Max.

Como chegam os times?

Os dois times buscam a primeira vitória na Liga dos Campeões. A Juventus acumula três vitórias e três empates na temporada e, no último jogo, ficou no 1 a 1 com a Atalanta, pelo Italiano. Já o Villarreal vem de uma sequência de três vitórias seguidas pelo Espanhol, a mais recente sobre o Athletic Bilbao, por 1 a 0.

Histórico de confronto

Os clubes se enfrentaram apenas duas vezes, com uma vitória do Villarreal e um empate.

Veja o histórico dos confrontos:

16/03/2022: Juventus 0 x 3 Villarreal (Liga dos Campeões)

22/02/2022: Villarreal 1 x 1 Juventus (Liga dos Campeões)

Estatísticas

Juventus no campeonato

  • 22ª posição

  • 1 empate

  • 4 gols marcados

  • 4 gols sofridos

Villarreal no campeonato

  • 29ª posição

  • 1 derrota

  • 1 gol sofrido

Prováveis escalações

Villarreal: Tenas; Mouriño, Marín, Veiga e Cardona; Parejo, Gueye e Partey; Pepe, Buchanan e Mikautadze

Técnico: Marcelino Garcia

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly e Mario; Thuram, Locatelli e Cambiaso; Y?ld?z, Adzic e Vlahovic

Técnico: Igor Tudor

Próximo jogo da Juventus

Juventus x Milan | Campeonato Italiano

Data e horário: 05 de outubro, às 15h45 (de Brasília)

Local: Allianz Stadium

Próximo jogo do Villarreal

Real Madrid x Villarreal | Campeonato Espanhol

Data e horário: 04 de outubro, às 16h00 (de Brasília)

Local: Santiago Bernabéu

FICHA TÉCNICA

VILLARREAL X JUVENTUS

Competição: Liga dos Campeões

Local: Estádio de la Ceramica

Data: 01 de outubro de 2025 (quarta-feira)

Horário: 16h00 (de Brasília)

Transmissão: HBO Max

Arbitragem: Istvan Kovacs-ROM

