Transmissão ao vivo de Kairat x Real Madrid pela Champions: veja onde assistir

Vini Jr. celebra gol do Real Madrid - Jose Jordan / AFP
Vini Jr. celebra gol do Real Madrid Imagem: Jose Jordan / AFP
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

30/09/2025 12h15

Kairat e Real Madrid medem forças hoje, às 13h45 (de Brasília), no Estádio Central, em Almaty, no Cazaquistão, pela 2ª rodada da Liga dos Campeões.

Onde assistir? O jogo será transmitido pela TNT (TV por assinatura) e Max (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Kairat participa da Champions League pela primeira vez em sua história. A equipe do Cazaquistão foi superada pelo Sporting por 4 a 1 na estreia.

Maior campeão do torneio, o Real Madrid estreou com vitória. Os merengues superaram o Olympique por 2 a 1 na primeira partida da fase de liga da Champions.

Revés no clássico espanhol no fim de semana. O Real visitou o rival Atlético de Madrid e foi goleado por 5 a 2, em duelo válido pela La Liga.

Kairat x Real Madrid -- Liga dos Campeões

  • Data e hora: 30 de setembro, às 13h45 (de Brasília)
  • Local: Estádio Central, em Almaty (KAZ)
  • Transmissão: TNT (TV por assinatura) e Max (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

