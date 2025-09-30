Topo

Esporte

Transmissão ao vivo de Goiás x Atlético-GO pela Série B: veja onde assistir

Vagner Mancini comanda o Goiás na Série B - Divulgação/Goiás
Vagner Mancini comanda o Goiás na Série B Imagem: Divulgação/Goiás
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

30/09/2025 20h05

Goiás e Atlético-GO duelam hoje, às 21h35 (de Brasília), no Hailé Pinheiro, em Goiânia, pela 29ª rodada da Série B do do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O confronto será transmitido pela RedeTV! (TV aberta), ESPN (TV por assinatura), Desimpedidos (YouTube) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Relacionadas

Ex-colegas da ESPN fazem homenagem no Posse de Bola: 'Amigão para sempre'

Palmeiras, São Paulo, Santos e outros criticam Fla em bloqueio de verba

A honra que foi trabalhar ao lado de Paulo Soares, o 'Amigão da Galera'

O Goiás entra em campo de olho na liderança da Série B. O Esmeraldino vem de um empate em 1 a 1 com a Ferroviária.

O Atlético-GO vem em bom momento, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos. O Dragão venceu o América-MG por 1 a 0 na rodada passada.

Goiás x Atlético-GO -- Série B

  • Data e hora: 30 de setembro, às 21h35 (de Brasília)
  • Local: Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO)
  • Transmissão: RedeTV! (TV aberta), ESPN (TV por assinatura), Desimpedidos (YouTube) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Esporte

Popó recebe alta após cirurgia na mão e foca em recuperação: "Que não haja sequelas"

Vitor Roque avalia calendário "desgastante" e projeta duelo contra o Vasco: "Vem em uma boa crescente"

Leila sobe o tom: 'Seria bonito formarmos nova liga excluindo o Flamengo'

Corinthians obtém nova vitória contra Vítor Pereira na Justiça do Trabalho

CNB aplica suspensões a Popó, Wanderlei Silva e equipes após confusão no Spaten Fight Night

'Competitividade predatória': Milly critica atrito entre Flamengo e Libra

Transmissão ao vivo de Goiás x Atlético-GO pela Série B: veja onde assistir

Casares comenta profissionalização no São Paulo, mas defende conselheiros: "Não vou abrir mão"

Internacional x Corinthians pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Villarreal x Juventus: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações

Napoli x Sporting: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Liga dos Campeões