Transmissão ao vivo de Goiás x Atlético-GO pela Série B: veja onde assistir

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Goiás e Atlético-GO duelam hoje, às 21h35 (de Brasília), no Hailé Pinheiro, em Goiânia, pela 29ª rodada da Série B do do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O confronto será transmitido pela RedeTV! (TV aberta), ESPN (TV por assinatura), Desimpedidos (YouTube) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Goiás entra em campo de olho na liderança da Série B. O Esmeraldino vem de um empate em 1 a 1 com a Ferroviária.

O Atlético-GO vem em bom momento, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos. O Dragão venceu o América-MG por 1 a 0 na rodada passada.

