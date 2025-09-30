Transmissão ao vivo de Goiás x Atlético-GO pela Série B: veja onde assistir
Goiás e Atlético-GO duelam hoje, às 21h35 (de Brasília), no Hailé Pinheiro, em Goiânia, pela 29ª rodada da Série B do do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? O confronto será transmitido pela RedeTV! (TV aberta), ESPN (TV por assinatura), Desimpedidos (YouTube) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
O Goiás entra em campo de olho na liderança da Série B. O Esmeraldino vem de um empate em 1 a 1 com a Ferroviária.
O Atlético-GO vem em bom momento, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos. O Dragão venceu o América-MG por 1 a 0 na rodada passada.
