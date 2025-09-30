Transmissão ao vivo de Chelsea x Benfica pela Champions League: veja onde assistir
Chelsea e Benfica se enfrentam hoje, às 16h (de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres, pela 2ª rodada da Liga dos Campeões.
Onde assistir? O confronto será transmitido pela TNT (TV por assinatura) e Max (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
O Chelsea entra em campo pressionado em busca da primeira vitória. Na estreia, os Blues foram superados pelo Bayern por 3 a 1, em confronto realizado fora de casa.
O Benfica também tenta reagir após começar mal na competição. A equipe de José Mourinho recebeu o Qarabag na primeira rodada, mas acabou derrotada por 3 a 2 diante de sua torcida.
Chelsea x Benfica -- Liga dos Campeões
- Data e hora: 30 de setembro, às 16h (de Brasília)
- Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)
- Transmissão: TNT (TV por assinatura) e Max (streaming --de acordo com as condições da plataforma)