Topo

Esporte

Transmissão ao vivo de Chelsea x Benfica pela Champions League: veja onde assistir

João Pedro comemora após marcar pelo Chelsea - Hannah Mckay/Reuters
João Pedro comemora após marcar pelo Chelsea Imagem: Hannah Mckay/Reuters
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

30/09/2025 14h30

Chelsea e Benfica se enfrentam hoje, às 16h (de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres, pela 2ª rodada da Liga dos Campeões.

Onde assistir? O confronto será transmitido pela TNT (TV por assinatura) e Max (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Relacionadas

Champions: Kane dá show e leva Bayern de Munique à vitória sobre o Chelsea

'Neymar ucraniano' troca futebol pelo atletismo e quer disputar Olimpíadas

Estêvão ganha música e conquista torcedores no Chelsea: 'Patamar de Hazard'

O Chelsea entra em campo pressionado em busca da primeira vitória. Na estreia, os Blues foram superados pelo Bayern por 3 a 1, em confronto realizado fora de casa.

O Benfica também tenta reagir após começar mal na competição. A equipe de José Mourinho recebeu o Qarabag na primeira rodada, mas acabou derrotada por 3 a 2 diante de sua torcida.

Chelsea x Benfica -- Liga dos Campeões

  • Data e hora: 30 de setembro, às 16h (de Brasília)
  • Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)
  • Transmissão: TNT (TV por assinatura) e Max (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

'E o Yuri, hein?': cavadinha vira assunto entre Alexandre de Moraes e Lula

Assistir Pafos x Bayern pela Champions League: veja onde vai passar o jogo

Transmissão ao vivo de Chelsea x Benfica pela Champions League: veja onde assistir

Assistir Galatasaray x Liverpool pela Champions League: veja onde vai passar o jogo

Assistir Inter de Milão x Slavia Praga pela Champions: veja onde vai passar o jogo

Fluminense encerra preparação para encarar o Sport

Vini Jr. e Koke discutiram durante clássico de Madri, diz tv

Meia do Palmeiras, Evangelista passará por cirurgia na coxa e está fora da temporada

Evangelista passará por cirurgia após romper tendão da coxa e desfalca Palmeiras em até 6 meses

Popó tem alta após cirurgia e diz: 'Focar em uma boa recuperação'

Maurício Ruffy treina com Volkanovski e Adesanya e recebe elogios; veja