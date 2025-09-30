Transmissão ao vivo de Atlético-MG x Juventude pelo Brasileirão: veja onde assistir
Atlético-MG e Juventude medem forças na noite de hoje, às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? A transmissão do jogo será feita pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).
O Atlético-MG encerrou a fase negativa e voltou a somar três pontos no Brasileirão. O Galo venceu o Mirassol por 1 a 0 na rodada passada e busca embalar no nacional.
Do outro lado, o Juventude tenta reagir na luta contra o rebaixamento. O Jaconero não vence há três jogos e vem de empate em 1 a 1 com o Internacional na rodada anterior.
Atlético-MG x Juventude -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 30 de setembro, às 21h30 (de Brasília)
- Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)
- Transmissão: sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view)