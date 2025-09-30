Topo

Esporte

Transmissão ao vivo de Atlético-MG x Juventude pelo Brasileirão: veja onde assistir

Jorge Sampaoli comanda o Atlético-MG - Gilson Lobo/AGIF
Jorge Sampaoli comanda o Atlético-MG Imagem: Gilson Lobo/AGIF
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

30/09/2025 20h00

Atlético-MG e Juventude medem forças na noite de hoje, às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A transmissão do jogo será feita pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

Relacionadas

Flamengo tem rodada perfeita após cavadinha bizarra e colapso de rivais

Atlético-MG freia Mirassol e Sampaoli conquista 1ª vitória no Brasileirão

Palmeiras, São Paulo, Santos e outros criticam Fla em bloqueio de verba

O Atlético-MG encerrou a fase negativa e voltou a somar três pontos no Brasileirão. O Galo venceu o Mirassol por 1 a 0 na rodada passada e busca embalar no nacional.

Do outro lado, o Juventude tenta reagir na luta contra o rebaixamento. O Jaconero não vence há três jogos e vem de empate em 1 a 1 com o Internacional na rodada anterior.

Atlético-MG x Juventude -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 30 de setembro, às 21h30 (de Brasília)
  • Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)
  • Transmissão: sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view)

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

?Competitividade predatória?: Milly critica atrito entre Fla e Libra

Transmissão ao vivo de Goiás x Atlético-GO pela Série B: veja onde assistir

Casares comenta profissionalização no São Paulo, mas defende conselheiros: "Não vou abrir mão"

Internacional x Corinthians pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Villarreal x Juventus: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações

Napoli x Sporting: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Liga dos Campeões

Botafogo x Bahia pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Arsenal x Olympiacos: veja onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Liga dos Campeões

Santos x Grêmio pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Mirassol x Red Bull Bragantino: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações

Barcelona x PSG pela Liga dos Campeões: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações