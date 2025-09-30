Topo

Top 15! Alexia Burguesinha estreia no ranking após vitória no UFC Austrália

30/09/2025 13h26

No último sábado (27), na luta de abertura do UFC Austrália, Alexia Thainara demonstrou alto nível e maturidade para controlar as ações contra Loma Lookboonmee e sair vitoriosa via decisão unânime dos juízes. Além do segundo resultado positivo em sequência dentro da principal liga de MMA do mundo, o triunfo também significou outro marco importante para a trajetória de 'Burguesinha' no Ultimate: sua estreia no ranking da entidade.

De forma ágil, com apenas duas lutas disputadas na empresa, a brasileira agora já faz parte do top 15 da divisão dos pesos-palhas (52 kg). Burguesinha 'roubou' a vaga justamente de sua adversária Lookboonmee, despontando agora na 14ª colocação da tabela de classificação. Com a derrota, sua rival tailandesa deixou o ranking da categoria. Alexia também foi a única atleta tupiniquim a ter o braço erguido no card com sede em Perth. Luana 'Dread' e Rodolfo Bellato saíram do evento derrotados.

Luta principal

No 'main event' do show, Carlos Ulberg aplicou um nocaute fulminante em Dominick Reyes ainda no primeiro assalto, garantindo também o bônus de 50 mil dólares (cerca de R$ 267 mil) pela 'Performance da Noite'. Mas apesar da vitória em grande estilo, o atleta neozelandês não subiu posições no ranking, permanecendo no terceiro lugar entre os meio-pesados (93 kg). Seu adversário, por sua vez, caiu da sétima para a oitava colocação após ser 'apagado' por 'Black Jag'.

Brasileiros ganham espaço

E não foram somente os atletas em ação no UFC Austrália que movimentaram a mais recente atualização dos rankings do Ultimate. Mesmo sem competir, Gabriella Fernandes, a 'TKO', estreou na 15ª posição da divisão dos moscas (57 kg). A brasileira herdou a vaga da compatriota Luana Dread, que retornou oficialmente para os pesos-galos - sendo, inclusive, superada por Michelle Montague no último sábado.

Também sem competirem no UFC Austrália, assim como 'Gabi', Caio Borralho e Vinícius Oliveira subiram um degrau cada em suas respectivas categorias. 'The Natural', representante da 'Fighting Nerds', foi da oitava para a sétima colocação nos pesos-médios (84 kg) - ultrapassando o ex-campeão Robert Whittaker. Já 'LokDog', pulou da 13ª para a 12ª posição, deixando para trás o veterano Rob Font, que vem de derrota.

 

Uma publicação compartilhada por Ag Fight (@ag.fight)

