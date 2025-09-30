Arnaldo: Crespo perde a mão, e São Paulo degringola após lesões

Hernán Crespo "perdeu a mão" com a série de lesões no São Paulo, que degringolou como time nos últimos jogos, analisa Arnaldo Ribeiro no UOL News Esporte, do Canal UOL.

Segundo Arnaldo, a crise institucional do clube desembocou no campo, onde Crespo tem tido dificuldades de encontrar o caminho do gol após a lesão de André Silva.

O campo reflete uma situação que vem de cima, de fora de campo, mas no campo esse recorte das quatro derrotas seguidas pode ser estendido a mais dois jogos — nas últimas seis partidas, foram cinco derrotas, uma vitória e só um gol marcado. E se o São Paulo vive a crise política, se a torcida protesta fora de campo, se a torcida abandonou dentro de campo, o técnico perdeu a mão também nessas últimas seis partidas — o time deu uma degringolada. Arnaldo Ribeiro

O São Paulo não consegue mais fazer gols, basicamente esse é o diagnóstico há seis jogos, mais especificamente desde que o André Silva se machucou e o São Paulo viveu aquela ilusão da contratação do Marcos Leonardo no fechamento da janela. O fato é que o Marcos Leonardo não veio e o São Paulo não consegue ter poder de fogo desde que o André Silva se machucou. Arnaldo Ribeiro

Segundo Arnaldo, a gota d'água para a crise técnica do São Paulo foi a lesão de Marcos Antônio, na semana da eliminação para LDU na Libertadores.

A última gota que faltava para o time degringolar em campo é a lesão do Marcos Antônio, que vinha sendo o jogador mais importante do time e que não participou do jogo da volta contra a LDU. Sentiu de novo e também não estava em campo nesse jogo da ressaca.

Arnaldo Ribeiro

Para ele, além da diretoria, Crespo e as estrelas do elenco também estão devendo ao torcedor uma resposta.

O treinador que perdeu a mão e os principais jogadores devem também uma resposta ao torcedor. A situação é delicada e pode piorar na tabela. Melhorar é pouco provável.

Arnaldo Ribeiro

Com a derrota em casa para o Ceará, o São Paulo caiu para a sétima colocação do Brasileirão. Antes do jogo, que teve o menor público no Morumbis desde a pandemia, a torcida protestou contra o presidente Julio Casares e pediu a saída do diretor de futebol Carlos Belmonte.

