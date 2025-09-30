Stabile define secretário-geral e nomeia novo diretor no Corinthians

Presidente do Corinthians, Osmar Stabile preencheu mais dois cargos na diretoria do clube. O mandatário escolheu o novo secretário-geral e o diretor-adjunto comercial do Timão.

A secretaria-geral será ocupada pelo conselheiro vitalício Antônio Jorge Rachid Júnior. Ele já exerceu essa função durante o mandato de Roberto de Andrade, de 2015 a 2018. O cargo estava vago desde o impeachment de Augusto Melo.

Antônio Jorge Rachid será o secretário-geral do Corinthians (Foto: Reprodução/Instagram)

Já a diretoria-adjunta comercial foi entregue a Joaquim Arruda, ex-diretor de esportes aquáticos na gestão Duilio Monteiro Alves, de 2021 a 2023. As nomeações ainda não foram anunciadas pelo Corinthians, mas a Gazeta Esportiva apurou que os profissionais já aceitaram o convite de Stabile. A informação foi publicada inicialmente pelo ge.

Polêmica

Antônio Rachid já se envolveu em uma polêmica no Corinthians. Em dezembro de 2017, ele prometeu regularizar a situação de sócios inadimplentes em troca de votos para Paulo Garcia, que concorreu na eleição presidencial do clube.

Paulo acabou ficando em segundo lugar no pleito, vencido por Andrés Sanchez.

Próximo jogo do Corinthians

Internacional x Corinthians (26ª rodada do Brasileirão)

(26ª rodada do Brasileirão) Data e horário: 01/10 (quarta-feira), às 19h30 (de Brasília)

01/10 (quarta-feira), às 19h30 (de Brasília) Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Situação na tabela