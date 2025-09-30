Topo

Esporte

Stabile define secretário-geral e nomeia novo diretor no Corinthians

30/09/2025 13h06

Presidente do Corinthians, Osmar Stabile preencheu mais dois cargos na diretoria do clube. O mandatário escolheu o novo secretário-geral e o diretor-adjunto comercial do Timão.

A secretaria-geral será ocupada pelo conselheiro vitalício Antônio Jorge Rachid Júnior. Ele já exerceu essa função durante o mandato de Roberto de Andrade, de 2015 a 2018. O cargo estava vago desde o impeachment de Augusto Melo.

Antônio Jorge Rachid será o secretário-geral do Corinthians (Foto: Reprodução/Instagram)

Já a diretoria-adjunta comercial foi entregue a Joaquim Arruda, ex-diretor de esportes aquáticos na gestão Duilio Monteiro Alves, de 2021 a 2023. As nomeações ainda não foram anunciadas pelo Corinthians, mas a Gazeta Esportiva apurou que os profissionais já aceitaram o convite de Stabile. A informação foi publicada inicialmente pelo ge.

Polêmica

Antônio Rachid já se envolveu em uma polêmica no Corinthians. Em dezembro de 2017, ele prometeu regularizar a situação de sócios inadimplentes em troca de votos para Paulo Garcia, que concorreu na eleição presidencial do clube.

Paulo acabou ficando em segundo lugar no pleito, vencido por Andrés Sanchez.

Próximo jogo do Corinthians

  • Internacional x Corinthians (26ª rodada do Brasileirão)

  • Data e horário: 01/10 (quarta-feira), às 19h30 (de Brasília)

  • Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Situação na tabela

  • Corinthians: 13ª colocação, com 29 pontos (sete vitórias, oito empates e dez derrotas)

  • Internacional: 15º lugar, com 28 pontos (sete vitórias, sete empates e dez derrotas)

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

'E o Yuri, hein?': cavadinha vira assunto entre Alexandre de Moraes e Lula

Assistir Pafos x Bayern pela Champions League: veja onde vai passar o jogo

Transmissão ao vivo de Chelsea x Benfica pela Champions League: veja onde assistir

Assistir Galatasaray x Liverpool pela Champions League: veja onde vai passar o jogo

Assistir Inter de Milão x Slavia Praga pela Champions: veja onde vai passar o jogo

Fluminense encerra preparação para encarar o Sport

Vini Jr. e Koke discutiram durante clássico de Madri, diz tv

Meia do Palmeiras, Evangelista passará por cirurgia na coxa e está fora da temporada

Evangelista passará por cirurgia após romper tendão da coxa e desfalca Palmeiras em até 6 meses

Popó tem alta após cirurgia e diz: 'Focar em uma boa recuperação'

Maurício Ruffy treina com Volkanovski e Adesanya e recebe elogios; veja