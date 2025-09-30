Topo

Esporte

Sport x Fluminense pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

30/09/2025 20h00

Após vencer o clássico contra o Botafogo, quebrando uma série de oito derrotas seguidas para o rival, o Fluminense encara o Sport nesta quarta-feira, a partir das 19 horas (de Brasília), na Ilha do Retiro, pelo Campeonato Brasileiro.

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico do confronto.

Onde assistir Sport x Fluminense ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo do Premiere.

Como chega o Sport para o confronto

Lanterna com 14 pontos, o Sport vem de uma derrota por 1 a 0 para o Fortaleza e terá mudas mudanças. O volante Zé Lucas retorna de suspensão na vaga de Lucas Kal e Ignacio Ramirez e Pablo disputam o lugar do atacante Derik, punido por acúmulo de amarelos.

Como chega o Fluminense para o confronto

Já o Fluminense, com 34 pontos, ocupa a oitava posição e vem de uma vitória diante do Botafogo por 2 a 0. O zagueiro Thiago Silva, poupado com um quadro de estresse muscular, será substituído por Ignácio.

Histórico do confronto

As equipes se enfrentaram 49 vezes na história, com 21 vitórias do Fluminense, 13 empates e 15 triunfos do Sport. Veja os últimos cinco placares:

  • 03/05/2025: Fluminense 2 x 1 Sport (Brasileirão)

  • 06/11/2021: Fluminense 1 x 0 Sport (Brasileirão)

  • 10/07/2021: Sport 1 x 2 Fluminense (Brasileirão)

  • 16/01/2021: Fluminense 1 x 0 Sport (Brasileirão)

  • 20/09/2020: Sport 1 x 0 Fluminense (Brasileirão)

Estatísticas

Sport no Brasileirão

  • 20ª posição

  • 2 vitórias, 8 empates e 13 derrotas

  • 16 gols marcados

  • 35 gols sofridos

Fluminense no Brasileirão

  • 8ª posição

  • 10 vitórias, 4 empates e 9 derrotas

  • 28 gols marcados

  • 29 gols sofridos

Prováveis escalações

Provável escalação do Sport

Gabriel, Aderlan, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Zé Lucas, Christian Rivera, Lucas Lima e Matheusinho; Léo Pereira e Pablo (Ignacio Ramirez)

Técnico: Daniel Paulista

Provável escalação do Fluminense

Fábio, Samuel Xavier, Ignácio, Juan Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Agustín Canobbio, Germán Cano e Kevin Serna

Técnico: Luís Zubeldía

Arbitragem

  • Árbitro: Raphael Claus (Fifa-SP)

  • Assistentes: Daniel Luis Marques (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

  • VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

Ficha técnica

Jogo: Sport x Fluminense

Campeonato: 26ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 1 de outubro de 2025 (quarta-feira)

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

Onde assistir: Premiere

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Esporte

?Competitividade predatória?: Milly critica atrito entre Fla e Libra

Transmissão ao vivo de Goiás x Atlético-GO pela Série B: veja onde assistir

Casares comenta profissionalização no São Paulo, mas defende conselheiros: "Não vou abrir mão"

Internacional x Corinthians pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Villarreal x Juventus: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações

Napoli x Sporting: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Liga dos Campeões

Botafogo x Bahia pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Arsenal x Olympiacos: veja onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Liga dos Campeões

Santos x Grêmio pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Mirassol x Red Bull Bragantino: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações

Barcelona x PSG pela Liga dos Campeões: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações