Sport x Fluminense pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações
Após vencer o clássico contra o Botafogo, quebrando uma série de oito derrotas seguidas para o rival, o Fluminense encara o Sport nesta quarta-feira, a partir das 19 horas (de Brasília), na Ilha do Retiro, pelo Campeonato Brasileiro.
Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico do confronto.
Onde assistir Sport x Fluminense ao vivo?
A partida terá transmissão ao vivo do Premiere.
Como chega o Sport para o confronto
Lanterna com 14 pontos, o Sport vem de uma derrota por 1 a 0 para o Fortaleza e terá mudas mudanças. O volante Zé Lucas retorna de suspensão na vaga de Lucas Kal e Ignacio Ramirez e Pablo disputam o lugar do atacante Derik, punido por acúmulo de amarelos.
Como chega o Fluminense para o confronto
Já o Fluminense, com 34 pontos, ocupa a oitava posição e vem de uma vitória diante do Botafogo por 2 a 0. O zagueiro Thiago Silva, poupado com um quadro de estresse muscular, será substituído por Ignácio.
Histórico do confronto
As equipes se enfrentaram 49 vezes na história, com 21 vitórias do Fluminense, 13 empates e 15 triunfos do Sport. Veja os últimos cinco placares:
- 03/05/2025: Fluminense 2 x 1 Sport (Brasileirão)
- 06/11/2021: Fluminense 1 x 0 Sport (Brasileirão)
- 10/07/2021: Sport 1 x 2 Fluminense (Brasileirão)
- 16/01/2021: Fluminense 1 x 0 Sport (Brasileirão)
- 20/09/2020: Sport 1 x 0 Fluminense (Brasileirão)
Estatísticas
Sport no Brasileirão
- 20ª posição
- 2 vitórias, 8 empates e 13 derrotas
- 16 gols marcados
- 35 gols sofridos
Fluminense no Brasileirão
- 8ª posição
- 10 vitórias, 4 empates e 9 derrotas
- 28 gols marcados
- 29 gols sofridos
Prováveis escalações
Provável escalação do Sport
Gabriel, Aderlan, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Zé Lucas, Christian Rivera, Lucas Lima e Matheusinho; Léo Pereira e Pablo (Ignacio Ramirez)
Técnico: Daniel Paulista
Provável escalação do Fluminense
Fábio, Samuel Xavier, Ignácio, Juan Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Agustín Canobbio, Germán Cano e Kevin Serna
Técnico: Luís Zubeldía
Arbitragem
- Árbitro: Raphael Claus (Fifa-SP)
- Assistentes: Daniel Luis Marques (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)
- VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)
Ficha técnica
Jogo: Sport x Fluminense
Campeonato: 26ª rodada do Campeonato Brasileiro
Data: 1 de outubro de 2025 (quarta-feira)
Horário: 19h (de Brasília)
Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)
Onde assistir: Premiere