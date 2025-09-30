Topo

São Paulo tem pior público da "Era Casares" em derrota para o Ceará no Morumbis

30/09/2025 05h00

O São Paulo teve o pior público da "Era Casares" nesta segunda-feira, na derrota por 1 a 0 para o Ceará, no Morumbis, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Somente 12.314 torcedores estiveram presentes nas arquibancadas do Morumbis para acompanhar a partida, a primeira após a eliminação nas quartas de final da Libertadores para a LDU.

Julio Casares assumiu a presidência do São Paulo em 2021. Na época, por causa da pandemia do novo coronavírus, os jogos aconteceram com portões fechados e, posteriormente, com apenas 30% da capacidade. Por isso, em duas ocasiões o público do Morumbis chegou a ser inferior ao desta segunda-feira.

Em condições normais, o Morumbis não recebe um público inferior ao desta segunda-feira desde 2019, quando Leco era presidente do São Paulo. De acordo com informações do Anotações Tricolores, na vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, há quase cinco anos, 11.970 torcedores estiveram nas arquibancadas do estádio.

Com pouco mais de 12 mil torcedores contra o Ceará, o São Paulo também acabou com uma sequência de 82 partidas com mais de 20 mil pessoas nas arquibancadas. Nos últimos anos, o Tricolor se notabilizou por ter uma das maiores médias de público do País.

O próximo compromisso do São Paulo em casa será o clássico contra o Palmeiras, no próximo domingo, às 16h (de Brasília). Antes disso, o Tricolor visita o Ceará quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), na Arena Castelão. Ambas as partidas são válidas pelo Campeonato Brasileiro.

São Paulo tem pior público da "Era Casares" em derrota para o Ceará no Morumbis

