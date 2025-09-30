São Paulo amarga mais baixas e repensa 3 zagueiros sem 'fórmula mágica'

Desfalques e má fase podem fazer Hernán Crespo abandonar a linha de três zagueiros, marca registrada de seu trabalho no São Paulo.

Não está dando certo?

Enquanto o ataque marcou apenas um gol nos últimos seis jogos, a zaga do São Paulo sofreu seis, culminando em cinco derrotas no recorte, incluindo as duas para a LDU na eliminação da Copa Libertadores.

A lista de problemas também aumentou. Contra o Ceará, Rafael Tolói apresentou um incômodo no posterior da coxa, ainda no primeiro tempo. Ele será avaliado hoje.

Com incerteza sobre Tolói, Crespo não poderá contar com Arboleda, suspenso pelo terceiro cartão amarelo para o próximo jogo, contra o Fortaleza, nesta quinta-feira.

As opções por enquanto são Sabino, Alan Franco e o jovem Negrucci, improvisado recentemente na zaga, o que pode forçar o treinador a abandonar a linha de três. Outra alternativa é a entrada de Luiz Gustavo, que voltou recentemente após cinco meses afastado por uma embolia pulmonar e esteve no banco nas duas últimas partidas.

Hoje, jogamos com uma linha de quatro no 2º tempo. Podemos jogar, mas depende do jogo. Está dando certo? Não está. Então vamos pegar tudo e jogar no lixo? Não, vamos ver. Acho que, para o sistema e pelas características dos jogadores que temos, os três zagueiros dão certo, mas podemos mudar. A gente perde um pouco de equilíbrio? Sim, mas é um gosto pessoal. Fórmula mágica não existe Hernán Crespo, após derrota para o Ceará

A derrota em casa para o Ceará agravou a crise vivida pelo clube após a eliminação para a LDU. Antes de a bola rolar, os entornos do Morumbis ficaram marcados por protestos contra o presidente Julio Casares e a diretoria de futebol do Tricolor.

Entre improvisos e mudanças, o São Paulo pode apresentar uma "fórmula" diferente da habitual na quinta. A bola rola no Castelão às 19h30 (de Brasília), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.