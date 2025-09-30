Santos x Grêmio pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações
O Santos recebe o Grêmio nesta quarta-feira, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no gramado da Vila Belmiro, em Santos (SP), partir das 21h30 (de Brasília).
Onde assistir RB Bragantino x Santos ao vivo?
- TV: Premiere (pay-per-view)
- Você ainda pode acompanhar todos os lances em tempo real aqui no site da Gazeta Esportiva.
Como chega o Santos para o confronto?
O Santos está sem perder há quatro jogos e tenta se afastar da zona do rebaixamento. São três empates e uma vitória, conquistada contra o São Paulo, por 1 a 0, na Vila Belmiro. Na última rodada, a equipe ficou no empate de 2 a 2 com o Red Bull Bragantino, fora de casa.
O Peixe entrou na rodada na 16ª colocação, com 27 pontos, cinco a mais que o Vitória, que abre a zona do rebaixamento.
Como chega o Grêmio para o confronto?
O Grêmio não sabe o que é perder há três jogos. São duas vitórias e um empate. A sequência conta com o triunfo no clássico contra o Internacional, fora de casa.
O Tricolor Gaúcho é o 10° colocado, com 32 pontos, oito a menos que o Bahia, time que fecha o G6.
Histórico do confronto Santos x Grêmio
Ao longo da história são 88 jogos, com 35 vitórias do Santos, 28 do Grêmio e 25 empates. São 114 gols do Peixe e 95 do Tricolor Gaúcho.
O último encontro foi no dia 04 de maio de 2025, pelo primeiro turno do Brasileirão. Na ocasião, o Grêmio venceu por 1 a 0, na Arena do Grêmio, com gol de Cristian Olivera.
Grêmio 1 x 0 Santos pelo 1º turno do Brasileirão
Estatísticas
Santos na temporada
- 13 vitórias, 11 empates e 16 derrotas
- 48 gols marcados
- 51 gols sofridos
- Artilheiro: Guilherme, com 14 gols
Grêmio na temporada
- 18 vitórias, 18 empates e 14 derrotas
- 67 gols marcados
- 54 gols sofridos
- Artilheiro: Martin Braithwaite, com 15 gols
Prováveis escalações
O técnico Juan Pablo Vojvoda segue sem Neymar. O meia-atacante está se recuperando de uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita. Ele deve ficar afastado por cerca de um mês. Os meio-campistas Gabriel Bontempo e Victor Hugo também tratam contusão muscular.
Em compensação, o treinador contará com a volta Escobar. O lateral esquerdo cumpriu suspensão no empate com o Red Bull Bragantino. O argentino também espera ter Adonis Frías. O zagueiro foi poupado na última rodada devido a um desconforto na panturrilha.
Provável escalação do Santos
Brazão; Mayke, Adonis Frías (Alexis Duarte), Luan Peres e Escobar; Zé Rafael, João Schmidt, Barreal e Rollheiser; Guilherme e Lautaro Díaz.
Técnico: Juan Pablo Vojvoda
- Pendurados: João Basso, Luisão, Mayke, Souza, Zé Rafael e Tiquinho
Pelo lado do Grêmio, o técnico Mano Menezes conta com uma lista extensa de desfalques. Mais recentemente, Willian (fratura no pé) e Tiago Volpi (desconforto muscular) viraram problemas. Balbuena, Braithwaite, Carlos Vinicius, João Lucas , João Pedro, Monsalve e Villasanti, todos lesionados, completam as baixas.
Os laterais Marcos Rocha e Cuellar, com desconforto muscular, são dúvidas.
Provável escalação do Grêmio
Grando; Gustavo Martins, Noriega, Kannemann e Marlon; Dodi, Arthur e Edenilson; Pavón, Alysson e André Henrique.
Técnico: Mano Menezes
- Pendurados: Alysson, Amuzu, André Henrique, Gustavo Martins, Monsalve, Tiago Volpi e Wagner Leonardo
Ficha técnica
?? SANTOS X GRÊMIO ???
? Competição: 26ª rodada do Campeonato Brasileiro
?? Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
? Data: 01 de outubro de 2025 (quarta-feira)
? Horário: 21h30 (de Brasília)
Arbitragem de Santos x Grêmio
- Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)
- Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Luanderson Lima dos Santos (BA)
- VAR: Diego Pombo Lopez (BA)
Próximo jogo do Santos
- Ceará x Santos (27ª rodada do Campeonato Brasileiro)
Data e horário: 05 de outubro (domingo), às 20h30 (de Brasília)
Local: Arena Castelão (CE)
Próximo jogo do Grêmio
- RB Bragantino x Grêmio (27ª rodada do Campeonato Brasileiro)
Data e horário: 04 de outubro (sábado), às 18h30 (de Brasília)
Local: Estádio Municipal Cicero De Souza Marques, em Bragança (SP)