Santos x Grêmio pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

O Santos recebe o Grêmio nesta quarta-feira, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no gramado da Vila Belmiro, em Santos (SP), partir das 21h30 (de Brasília).

Onde assistir RB Bragantino x Santos ao vivo?

TV : Premiere (pay-per-view)

: Premiere (pay-per-view) Você ainda pode acompanhar todos os lances em tempo real aqui no site da Gazeta Esportiva.

Como chega o Santos para o confronto?

O Santos está sem perder há quatro jogos e tenta se afastar da zona do rebaixamento. São três empates e uma vitória, conquistada contra o São Paulo, por 1 a 0, na Vila Belmiro. Na última rodada, a equipe ficou no empate de 2 a 2 com o Red Bull Bragantino, fora de casa.

O Peixe entrou na rodada na 16ª colocação, com 27 pontos, cinco a mais que o Vitória, que abre a zona do rebaixamento.

Como chega o Grêmio para o confronto?

O Grêmio não sabe o que é perder há três jogos. São duas vitórias e um empate. A sequência conta com o triunfo no clássico contra o Internacional, fora de casa.

O Tricolor Gaúcho é o 10° colocado, com 32 pontos, oito a menos que o Bahia, time que fecha o G6.

Histórico do confronto Santos x Grêmio

Ao longo da história são 88 jogos, com 35 vitórias do Santos, 28 do Grêmio e 25 empates. São 114 gols do Peixe e 95 do Tricolor Gaúcho.

O último encontro foi no dia 04 de maio de 2025, pelo primeiro turno do Brasileirão. Na ocasião, o Grêmio venceu por 1 a 0, na Arena do Grêmio, com gol de Cristian Olivera.

Grêmio 1 x 0 Santos pelo 1º turno do Brasileirão

Estatísticas

Santos na temporada

13 vitórias, 11 empates e 16 derrotas

48 gols marcados

51 gols sofridos

Artilheiro: Guilherme, com 14 gols

Grêmio na temporada

18 vitórias, 18 empates e 14 derrotas

67 gols marcados

54 gols sofridos

Artilheiro: Martin Braithwaite, com 15 gols

Prováveis escalações

O técnico Juan Pablo Vojvoda segue sem Neymar. O meia-atacante está se recuperando de uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita. Ele deve ficar afastado por cerca de um mês. Os meio-campistas Gabriel Bontempo e Victor Hugo também tratam contusão muscular.

Em compensação, o treinador contará com a volta Escobar. O lateral esquerdo cumpriu suspensão no empate com o Red Bull Bragantino. O argentino também espera ter Adonis Frías. O zagueiro foi poupado na última rodada devido a um desconforto na panturrilha.

Provável escalação do Santos

Brazão; Mayke, Adonis Frías (Alexis Duarte), Luan Peres e Escobar; Zé Rafael, João Schmidt, Barreal e Rollheiser; Guilherme e Lautaro Díaz.



Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Pendurados: João Basso, Luisão, Mayke, Souza, Zé Rafael e Tiquinho

Pelo lado do Grêmio, o técnico Mano Menezes conta com uma lista extensa de desfalques. Mais recentemente, Willian (fratura no pé) e Tiago Volpi (desconforto muscular) viraram problemas. Balbuena, Braithwaite, Carlos Vinicius, João Lucas , João Pedro, Monsalve e Villasanti, todos lesionados, completam as baixas.

Os laterais Marcos Rocha e Cuellar, com desconforto muscular, são dúvidas.

Provável escalação do Grêmio

Grando; Gustavo Martins, Noriega, Kannemann e Marlon; Dodi, Arthur e Edenilson; Pavón, Alysson e André Henrique.



Técnico: Mano Menezes

Pendurados: Alysson, Amuzu, André Henrique, Gustavo Martins, Monsalve, Tiago Volpi e Wagner Leonardo

Ficha técnica

?? SANTOS X GRÊMIO ???

? Competição: 26ª rodada do Campeonato Brasileiro



?? Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)



? Data: 01 de outubro de 2025 (quarta-feira)



? Horário: 21h30 (de Brasília)

Arbitragem de Santos x Grêmio

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG) Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Luanderson Lima dos Santos (BA)

Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Luanderson Lima dos Santos (BA) VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

Próximo jogo do Santos

Ceará x Santos (27ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 05 de outubro (domingo), às 20h30 (de Brasília)

Local: Arena Castelão (CE)

Próximo jogo do Grêmio