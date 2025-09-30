Rooney "não acredita" que Rúben Amorim possa reerguer Manchester United

(Reuters) - O maior artilheiro de todos os tempos do Manchester United, Wayne Rooney, disse que o clube perdeu sua alma e expressou preocupação com a capacidade do técnico Rúben Amorim de mudar as coisas depois de um início de temporada lamentável.

Amorim, que comandou o time com nove vitórias, 17 derrotas e sete empates em seus 33 jogos no campeonato, vem enfrentando uma pressão crescente, com o United em 14º lugar na Premier League, com sete pontos em seis jogos.

Falando em seu podcast "The Wayne Rooney Show", na segunda-feira, Rooney disse: "Já tentei ser técnico e não deu muito certo, eu entendo."

"Amorim tem a minha idade, ele ainda é um técnico jovem e tenho certeza de que ainda tem um grande futuro, mas o que está acontecendo no Man United não é o Man United."

"Sinceramente, espero que ele consiga dar a volta por cima. Mas se você está me perguntando: 'Você acredita que ele vai conseguir?', então, depois de tudo o que vi, sinceramente, não tenho fé nisso."

O proprietário minoritário do clube, Jim Ratcliffe, que detém cerca de 29% do United e supervisiona as operações de futebol, implementou medidas de economia de custos, incluindo redução de pessoal, aumento dos preços dos ingressos e eliminação de almoços gratuitos nas cantinas dos funcionários.

E Rooney, que ganhou cinco títulos da liga durante seu tempo no United, entre 2004 e 2017, disse que havia mais do que apenas o desempenho em campo para se preocupar.

"É tudo no clube que precisa ser consertado... A alma do clube se foi", acrescentou. "Ele precisa de um novo motor, um novo sopro de vida. Ele precisa de algo para dar o pontapé inicial no clube de futebol."

(Reportagem de Pearl Josephine Nazare, em Bengaluru)