Rivalidade em alta! Técnico de Ankalaev desdenha do jogo de Alex Poatan

A poucos dias do aguardado UFC 320, marcado para este sábado (4), em Las Vegas (EUA), a rivalidade entre Alex 'Poatan' e Magomed Ankalaev ganhou mais um capítulo. Em vídeo promocional divulgado pelo UFC no 'Youtube', Sukhrab Magomedov, técnico do russo, não poupou críticas ao estilo do brasileiro e fez provocações diretas ao ex-campeão das divisões dos médios (84 kg) e meio-pesados (93 kg).

Na visão do treinador, o jogo de Poatan seria previsível e ultrapassado. Magomedov minimizou o impacto do seu famoso poder de nocaute, característica que ajudou o paulista a conquistar dois títulos no Ultimate.

"Alex Pereira não pode nos surpreender com nada. Sua técnica é padrão, seu striking é padrão. Ele é um velho kickboxer, ele não tem velocidade. Mão pesada? Alex tem punch, mas não daquele tipo que pode te nocautear", afirmou o russo, em declaração registrada no canal oficial da organização.

Revanche

A declaração esquenta ainda mais a revanche entre os meio-pesados, válida pelo cinturão da categoria. No primeiro encontro, Ankalaev levou a melhor e ficou com o título. A reencontro será a luta principal do UFC 320, na T-Mobile Arena, em Las Vegas, e é tratada como uma das mais aguardadas do ano.

Com ambos em plena forma e as provocações aumentando nos bastidores, a expectativa é de um confronto intenso. Poatan, por sua vez, já declarou estar focado em corrigir os erros do primeiro duelo e prometeu entregar um show no octógono para retomar o posto de campeão.

