Rival desta quarta, Sport não ganha do Fluminense há mais de 5 anos

Com Luis Zubeldía no comando, o Fluminense mira entrar no G6 no restante do Campeonato Brasileiro. E no duelo com o Sport nesta quarta-feira, o Tricolor das Laranjeiras tem um motivo para estar confiante para somar mais três pontos. A equipe carioca não perde para os pernambucanos há cinco anos, com o último revés sendo em setembro de 2020.

Na ocasião, em jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Ilha do Retiro, o Sport venceu por 1 a 0, com gol marcado por Hernane. No Brasileirão de 2020, a equipe pernambucana se salvou do rebaixamento, com 42 pontos - apenas um a mais que o rebaixado Vasco. Do outro lado, o Fluminense terminou na quinta posição, se classificando diretamente à fase de grupos da Libertadores 2021.

Desde então, Fluminense e Sport se enfrentaram quatro vezes, nas quais o Tricolor das Laranjeiras venceu todas. Os encontros ocorreram nos Campeonatos Brasileiros de 2020, 2021 e 2025.

Situação na tabela

O Fluminense chega ao duelo na oitava posição do Brasileirão, com 34 pontos conquistados em 23 jogos disputados. A equipe está seis tentos atrás do Bahia, sexto colocado e primeiro time na zona de classificação para a Libertadores.

A equipe de Zubeldía encara o Sport nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), na Ilha do Retiro, pela 26ª rodada do Brasileirão.