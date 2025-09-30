Renovado com o Palmeiras, Giay exalta compatriota Flaco López: "Exemplo"

Na última segunda-feira, após ter seu contrato com o Palmeiras renovado até setembro de 2030, o defensor Agustín Giay exaltou a trajetória do também argentino Flaco López no Verdão e afirmou se tratar de um exemplo.

"Obviamente, eu aprendo muito com as pessoas mais experientes e que têm mais tempo aqui. O Flaco é um exemplo para mim, de um argentino que chegou aqui e vem conquistando seu espaço. Como ele falou, isso custa um tempo para ter adaptação e estou muito feliz pelo momento dele", declarou Giay.

Flaco López é o artilheiro do Verdão na atual temporada, com 19 bolas na rede, além de quatro assistências. O bom momento do centroavante ainda lhe rendeu a primeira convocação para a seleção da Argentina, no final do mês de agosto.

O atacante chegou ao Palmeiras em 2022, depois de ganhar notoriedade no Lanús, mas teve um início conturbado, sem muito espaço com o técnico Abel Ferreira. No entanto, não desistiu e rejeitou propostas para permanecer no clube, buscando seu lugar.

"Ele merece tudo isso. Ter essas pessoas como exemplo dá mais confiança e cada um sabe como encarar essas coisas e fazer um caminho aqui no Palmeiras. Estou feliz e aprendendo muito", completou.

Contratado na metade de 2024, Giay já acumula 48 jogos com a camisa do Verdão, apesar de nenhum título ou participação em gol registrada. Ele tem passagem pelas categorias de base da seleção argentina e, durante a disputa da Copa do Mundo sub-20, em 2023, usou a braçadeira de capitão do time em algumas oportunidades.

Com ambos os argentinos à disposição, o Palmeiras retorna aos gramados na próxima quarta-feira, às 19h (de Brasília), quando recebe o Vasco, no Allianz Parque, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe de Abel Ferreira, que soma 49 pontos e ocupa a terceira colocação da tabela, mira se recuperar após ter sido superada pelo Bahia e ver cair sua série invicta de 11 jogos.