Real Madrid goleia o frágil Kairat na Champions com hat-trick de Mbappé e se redime de surra

O Real Madrid continua dependente de Mbappé neste começo de temporada. Nesta terça-feira, a equipe merengue se redimiu da surra por 5 a 2 sofrida no clássico com o Atlético de Madrid, no sábado, por LaLiga, com show e três gols do francês em goleada pela Champions diante do frágil Kairat Almaty, por 5 a 0, no Casaquistão.

Os comandados de Xabi Alonso chegaram à segunda vitória na Champions, mantendo o aproveitamento perfeito e desta vez sem sustos. Na estreia, uma dura virada por 2 a 1 sobre o Olympique de Marselha com dois gols em penalidades cobradas por Mbappé.

Em 11 jogos disputados com os merengues na atual temporada, já são impressionantes 15 gols do camisa 10, que alcançou 60 na história da Champions e o quarto hat-trick. E o dia artilheiro poderia ser ainda maior, já que desperdiçou uma chance clara ao sair cara a cara após passe de Vini Júnior. O atacante buscou o canto, mas mandou para fora, fazendo enorme careta com o desperdício inacreditável.

A expectativa era de uma grande apresentação do Real Madrid como resposta às críticas. E por goleada, alcançada somente após a entrada de Rodrygo na vaga de Vini Júnior, um tanto afobado, errando passes, dribles e finalizações fáceis. Mbappé, depois de um mal começo, foi o destaque, com faro artilheiro apurado e gols de todo tipo - pênalti, cavadinha e batida de longe.

Necessitando melhorar seu desempenho em campo, o Real terá testes de fogo pela frente, com duelos contra Villarreal e Getafe pelo Espanhol, antes de encarar a Juventus na Champions e fazer o clássico com o Barcelona por Laliga. Depois hospeda o Valencia e visita o forte Liverpool também pela competição de clubes europeia.

O Real Madrid foi ao Casaquistão - viagem de oito horas - sob obrigação de apagar a má impressão da surra diante do Atlético de Madrid, por 5 a 2, no sábado. A fragilidade do oponente era uma vantagem para Xabi Alonso recolocar o maior campeão da Champions nos trilhos.

E nem mesmo os tantos desfalques defensivos pareciam incomodar. Éder Militão e Carvajal (suspenso) se machucaram no clássico, enquanto Rüdiger, Mendy e Alexander-Arnold já não vinham jogando também por lesões. desafeto de improvisações, o treinador espanhol optou por Asensio, Alaba e Carreras na defesa, ao lado do titular Huijsen. A surpresa veio com Valverde e Bellingham no banco.

O jovem argentino Mastantuono era o responsável por servir os atacantes Mbappé e Vini Júnior, mais uma vez ganhando a preferência do comandante em detrimento do compatriota Rodrygo, na reserva ao lado de Endrick.

Mas o time casaque tentou surpreender logo na saída de bola e com 10 segundos já exigiu defesa de Courtois. Empurrados pela torcida, os locais (goleados por 4 a 1 pelo Sporting na estreia) pareciam não temer o gigante do continente e se postavam do meio para a frente. A ilusão do Kairat, contudo, durou menos de 15 minutos.

Adaptando-se a um jogo às 21h45 da Europa, os merengues demoraram um tanto para se impor, mas aos poucos começaram a assumir as ações. Vini teve a primeira oportunidade clara de gol, mas a cavadinha acabou longe do alvo. O Real começou a empilhar chances e Güler e Mbappé ficaram no quase. Virou ataque espanhol contra defesa casaque.

A pressão resultou em vantagem no placar em uma lambança defensiva. Dois toques errados dos defensores para trás e o desesperado goleiro cometeu pênalti bobo em Mastantuono. Mbappé bateu com perfeição aos 24 minutos. Sair na frente deixou a equipe tranquila em campo, mas, ao mesmo tempo, abusando dos erros, o que determinou a vantagem mínima até o descanso.

O começo do segundo tempo veio com lance semelhante ao de Vini na primeira etapa. Mas o bola terminou nos pés de Mbappé, que acertou o toque por cobertura para ampliar após lançamento rápido de Courtois. O terceiro não saiu a seguir pelo excesso de preciosismo. De frente para o goleiro, o francês escolheu o canto e mandou para fora.

Xabi Alonso tentou dar mais fôlego ao ataque com Rodrygo e Brahim Díaz, e as trocas deram resultado. O brasileiro fez bela jogada, passando por quatro defensores e tocando para a entrada da área. Güler ainda resvalou antes de Mbappé bater forte para chegar ao hat-trick. Em véspera de convocação da seleção, Rodrygo entrou bem no jogo e após mais uma linda arrancada, serviu Camavinga para a transformação do placar em goleada. Brahim Díaz fechou a conta nos acréscimos.

Também pela abertura desta segunda rodada, a Atalanta recebeu o Brugge e somou uma gigante virada, por 2 a 1, com gols de pênalti de Samardzic e de Pasalic já no fim - Tzolis abriu o marcador para os visitantes. Os italianos vinham de goleada sofrida por 4 a 0 em visita ao campeão Paris Saint-Germain, enquanto os belgas largaram com imponentes 4 a 1 sobre o Monaco.