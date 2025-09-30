Rayan, joia do Vasco, é o artilheiro da equipe sob o comando de Fernando Diniz

Mesmo com apenas 19 anos, Rayan é um dos destaques do Vasco na temporada. Sob o comando do treinador Fernando Diniz, o jovem atacante é o artilheiro da equipe no período e lidera outras estatísticas.

Em 25 jogos com Diniz, Rayan tem nove gols marcados, mesmo número do centroavante Pablo Vegetti, que ainda disputou uma partida a mais. Philippe Coutinho (6), Nuno Moreira (4) e Puma Rodríguez (2) completam a lista dos artilheiros do Vasco no período.

Além disso, Rayan balançou as redes nos dois últimos jogos. Marcou o gol do empate no clássico contra o Flamengo, em 1 a 1, e abriu o placar na vitória sobre o Cruzeiro, no último sábado, por 2 a 0.

Rayan é o artilheiro do @VascoDaGama na Era Fernando Diniz! ?? O atacante se tornou peça indispensável para o novo técnico e lidera diversas estatísticas entre os jogadores do Cruzmaltino. ??#Rayan #Vasco #VascoDaGama #Futebol #Sofascore pic.twitter.com/PptNghhh9k ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) September 29, 2025

Destaque ofensivo

Desde a estreia de Fernando Diniz, segundo dados do Sofascore, Rayan também é o líder em finalizações no período (86) e faltas sofridas (39). Por fim, é o segundo jogador com mais duelos ganhos (130), atrás apenas de Paulo Henrique (161).

Revelado pelas categorias de base do Vasco, Rayan está em sua terceira temporada como profissional. Em 2025, foram 42 jogos, 12 gols e uma assistência.

Calendário do Vasco

Palmeiras x Vasco : 26ª rodada do Campeonato Brasileiro

: 26ª rodada do Campeonato Brasileiro Data e hora : 01 de outubro de 2025 (quarta-feira), às 19 horas (de Brasília)

: 01 de outubro de 2025 (quarta-feira), às 19 horas (de Brasília) Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Situação na tabela