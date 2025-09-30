Rafael Tolói tem lesão constatada e vira mais um desfalque para o São Paulo

Rafael Tolói virou mais um desfalque para o time do São Paulo. Nesta terça-feira o zagueiro realizou exame de imagem que diagnosticou uma lesão na região posterior da coxa esquerda e, com isso, ele não viajará com a delegação para Fortaleza.

Tolói sentiu a região ainda no primeiro tempo da derrota para o Ceará, no Morumbis, na última segunda-feira, sendo substituído por Sabino. Foi apenas o terceiro jogo do zagueiro pelo São Paulo, que agora amplia a já extensa lista de desfalques do clube.

Além de Tolói, o técnico Hernán Crespo não poderá contar com Arboleda. O zagueiro recebeu cartão amarelo contra o Ceará e terá de cumprir suspensão automática. Como Ferraresi também está lesionado, restam ao São Paulo apenas duas opções para a zaga: Sabino e Alan Franco.

O treino

Nesta terça-feira os jogadores que atuaram na maior parte do duelo com o Ceará permaneceram nas dependências internas do CT da Barra Funda para realizar exercícios de mobilidade e força.

Os demais atletas foram a campo para um circuito físico, atividade de finalização e um jogo em campo reduzido.

O Tricolor encerra nesta quarta-feira sua preparação para enfrentar o Fortaleza, quinta, às 19h30 (de Brasília), na Arena Castelão, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.