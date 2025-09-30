Rafael Tolói tem lesão, para por até 15 dias e deve perder Choque-Rei

Rafael Tolói, zagueiro do São Paulo, ficará de 10 a 15 dias se recuperando de uma lesão muscular de grau 1 no adutor da coxa esquerda. Ele deve, portanto, perder o Choque-Rei contra o Palmeiras.

O que aconteceu

O São Paulo divulgou hoje que o zagueiro sofreu com uma contusão no posterior da coxa esquerda após a derrota para o Ceará, por 1 a 0, no Morumbis, pelo Brasileirão. Ele passou por avaliação logo depois da partida.

O Tricolor não divulgou a gravidade do problema nem prazo de recuperação, mas o UOL apurou que Tolói foi diagnosticado com uma lesão de grau 1 que o deixará entre 10 e 15 dias afastado e está, portanto, fora dos relacionados para encarar o Fortaleza, nesta quinta, fora de casa.

O zagueiro também não deve terá condições de jogar contra o Palmeiras, no domingo. O clássico ocorre no Morumbis e também é válido pelo Brasileirão.

O afastamento de Tolói amplia a dor de cabeça vivida por Hernán Crespo com seu sistema defensivo. Para o duelo contra o Fortaleza, o técnico já não contará com Arboleda, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Ferraresi, que também apresenta um problema muscular.