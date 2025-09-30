Pulgar treina com bola em reapresentação do Flamengo no Ninho do Urubu

O retorno do volante Erick Pulgar aos gramados parece estar ficando cada vez mais próximo. Nesta terça-feira, o Flamengo divulgou imagens do chileno treinando com bola na reapresentação do elenco, no Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro.

Pulgar apareceu trabalhando separado dos demais companheiros e também correu pelo gramado do CT. O volante, que se recupera de fratura no quinto metatarso do pé direito, não entra em campo desde a eliminação do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes, no dia 29 de junho.

Já o restante do elenco trabalhou normalmente sob o comando de Filipe Luís, que completa nesta terça-feira um ano à frente do comando técnico da equipe. O grupo treinou no campo e também realizou atividades na academia.

Reapresentação nesta terça (30) com treino intenso no Ninho!#treino pic.twitter.com/wAQbaU3YJO ? Flamengo (@Flamengo) September 30, 2025

Os jogadores folgaram na segunda-feira após a vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians, no último domingo, na Neo Química Arena, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O treinador ainda tem mais uma sessão de treino para preparar o time para o duelo contra o Cruzeiro, agendado para esta quinta-feira, no Maracanã. A bola rola para o jogo, válido pela 26ª rodada da liga nacional, a partir das 20h30 (de Brasília).

O confronto é direto pelo topo da tabela do Brasileirão. O Flamengo lidera o torneio com 54 pontos, quatro a mais que o Cruzeiro, segundo colocado. O time rubro-negro ainda tem um jogo a menos em relação à Raposa.