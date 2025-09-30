Projeto de novo estádio dos clubes de Milão avança após cidade aprovar venda do San Siro

Por Elvira Pollina

MILÃO (Reuters) - O conselho da cidade de Milão aprovou na terça-feira a venda do estádio San Siro e do terreno ao redor para os clubes de futebol locais Inter e Milan por 197 milhões de euros (US$230 milhões), abrindo caminho para sua demolição e a construção de um novo local.

Construído originalmente em 1926, o San Siro, com suas impressionantes escadarias em espiral que circundam a parte externa do estádio, foi reformado para a Copa do Mundo de 1990, mas não possui as instalações oferecidas por outros importantes estádios de futebol europeus.

O Milan e a Inter de Milão, que há muito tempo compartilham o uso do terreno histórico, consideram a construção de uma arena moderna conjunta vital para aumentar a receita dos dias de jogos, que está aquém da receita de seus rivais europeus.

Na semana passada, os dois clubes contrataram as empresas de arquitetura Foster + Partners e Manica para trabalhar em um novo estádio com capacidade para 71.500 pessoas, parte de uma reforma mais ampla da área com edifícios comerciais e residenciais.

Discutido pela primeira vez em 2019, o plano de demolir o San Siro e substituí-lo por uma instalação moderna enfrentou oposição de políticos e comitês de cidadãos locais, além de outros que gostariam de preservar um dos templos do futebol italiano.

"Tentamos virar uma nova página e estamos apenas no começo", disse a vice-prefeita de Milão, Anna Scavuzzo, após a sessão de quase 12 horas do conselho municipal, que terminou nas primeiras horas da manhã de terça-feira.

De acordo com os projetos dos clubes, o San Siro, que sediará a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno em fevereiro, continuará a sediar seus jogos até que o novo estádio esteja pronto nas proximidades do local.

O antigo estádio será demolido, exceto por uma seção de patrimônio que compreende parte de sua segunda camada.

A Itália está sob crescente pressão para melhorar a qualidade de seus estádios, impulsionada por investidores estrangeiros que apoiam os clubes da Série A e pela necessidade de locais mais funcionais para o Campeonato Europeu de 2032, que será realizado em conjunto com a Turquia.

Oficialmente conhecido como Giuseppe Meazza, em homenagem a um atacante que jogou no Milan e na Inter nas décadas de 1920-1940, o San Siro é o maior estádio da Itália, com capacidade para quase 76.000 pessoas, e também recebe shows.