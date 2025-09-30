Portuguesa anuncia Fábio Matias como novo treinador

Nesta terça-feira, a Portuguesa anunciou Fábio Matias como novo treinador. O profissional assinou contrato válido até o fim do Paulistão de 2027. Além dele, chega também o auxiliar Lucas Batista.

Em seu currículo, Fábio acumula passagens por clubes como Internacional, onde conquistou o Campeonato Brasileiro Sub-20 e a Copinha, além de Atlético-GO, Coritiba, Botafogo e Juventude.

No Fogão, chegou em janeiro de 2024 como membro fixo da comissão técnica. No entanto, após a demissão de Tiago Nunes, assumiu como técnico interino e comandou a equipe em momentos importantes: liderou a goleada por 6 a 0 sobre o Aurora, no jogo de volta da segunda fase da Libertadores, e classificou o time para as oitavas de final da Copa do Brasil ao eliminar o Red Bull Bragantino, com um placar agregado de 3 a 2.

No Juventude, foi anunciado no fim de 2024 e teve papel fundamental na permanência do clube na Série A. Permaneceu no comando durante o Campeonato Gaúcho, mas acabou demitido durante o Brasileirão deste ano, após uma sequência de cinco jogos sem vitória ? um empate e quatro derrotas.

Fábio Matias e Lucas Batista se juntam com o auxiliar técnico Leonardo Cherede, o preparador físico Leonardo Almeida e o preparador de goleiros Rogério Lima na preparação para o Campeonato Paulista de 2026.