Popó, Wanderlei e mais 4 são suspensos pelo CNB por causa de briga no sábado

Acelino "Popó" Freitas, Iago Freitas, Luis Claudio Freitas, Lucas Silva, André "Dida" Amado e Wanderlei Silva foram suspensos, nesta terça-feira, pelo Conselho Nacional de Boxe (CNB), por causa da briga generalizada de sábado à noite no Spaten Fight Night 2, em São Paulo. O tempo da punição não foi determinado.

O CNB também comunicou que os demais envolvidos na confusão não pode ser pinidos pela entidade por não serem atletas ou segundos licenciados, mas a entidade "recomendada a proibição de sua entrada em eventos sancionados pelo Conselho Nacional De Boxe, por prazo a ser definido".

O duelo no Spaten Fight Night 2 marcou a estreia de Wanderlei Silva no boxe. Inicialmente, ele enfrentaria Vitor Belfort, mas o ex-campeão do UFC sofreu uma concussão e precisou ser substituído no combate. Depois de uma semana em que Wand e Popó trocaram farpas e ofensas, o "Cachorro Louco" foi desclassificado da luta no quarto e último round, após desferir chutes e cabeçadas contra o rival.

Com a rivalidade criada entre os lutadores, o combate no Spaten Fight Night foi apenas a 'cereja no bolo'. Wanderlei Silva foi desclassificado no quarto e último round, ao desferir chutes e cabeçadas em direção a Popó - que são proibidos no boxe. Enquanto ainda comemorava no ringue, a transmissão da TV Globo mostrou o princípio da confusão entre as equipes dos combatentes, que invadiram o espaço e começaram a trocar socos entre si.

Wanderlei foi nocauteado pelo filho de Popó na confusão. Rafael Freitas, um dos filhos tetracampeão mundial de boxe, entrou no ringue de terno e desferiu um golpe contra o curitibano, que foi direto à lona. Isso ocorreu apenas 26 segundos depois de ter sido desclassificado e não foi o suficiente para interromper a briga generalizada em curso no ringue.

Ele precisou ser levado a um hospital na Zona Sul de São Paulo logo após a briga. Fabrício Werdum, ex-campeão do UFC e córner de Wanderlei, acompanhou o amigo no hospital e divulgou imagens do atendimento, confirmando que ele havia sofrido uma fratura no nariz. Wanderlei foi atendido ainda no ringue, depois de ficar inconsciente por alguns minutos. Ele apresentou um corte profundo no rosto e sangramento intenso.

Nesta terça-feira, Popó postou um vídeo em suas redes sociais tendo alta, após sofrer uma cirurgia na mão direita, enquanto Wanderlei revelou, em vídeo publicado, que tem sofrido com dores de cabeça e perda de memória desde que foi nocauteado pelo filho de Popó.