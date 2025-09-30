Topo

Popó recebe alta após cirurgia na mão e foca em recuperação: "Que não haja sequelas"

30/09/2025 21h07

O tetracampeão mundial Acelino "Popó" Freitas recebeu alta do hospital nesta terça-feira, em Salvador, após passar por cirurgia na mão direita. O procedimento foi necessário devido à fratura sofrida durante a confusão generalizada que encerrou a luta contra Wanderlei Silva no Spaten Fight Night, no último sábado, em São Paulo.

Internado desde domingo, Popó publicou um vídeo nas redes sociais relatando seu estado de saúde.

"Já estou recebendo alta depois de ficar desde domingo internado. Fiz uma cirurgia e tive que ficar sedado, mas deu tudo certo. A enfermeira está vindo aqui tirar meu acesso para eu ir embora, estou liberado. Graças a Deus deu tudo certo, estamos bem, isso que importa", afirmou o lutador em seu Instagram.

No mesmo post, o pugilista enviou um recado a Wanderlei Silva, que também se feriu na briga: "Agora vamos focar numa boa recuperação! E orar para que não haja sequelas em mim e nem no meu oponente", escreveu Popó.

O que aconteceu?

O combate, previsto para oito assaltos, foi encerrado no quarto após Wanderlei ser desclassificado por golpes ilegais, incluindo cabeçadas. A decisão do árbitro desencadeou uma briga generalizada: membros das equipes invadiram o ringue e trocaram socos. Durante o tumulto, Rafael Freitas, filho de Popó, atingiu Silva, que precisou ser hospitalizado, enquanto Popó passou por cirurgia na mão. Apesar do sangramento interno, exames de cabeça não apontaram fraturas.

O episódio resultou em suspensões severas do Conselho Nacional de Boxe (CNB), incluindo 180 dias para Popó e Wanderlei e 365 dias para o treinador André "Dida" Amado, além de penalidades para outros membros das equipes.

