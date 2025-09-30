Topo

Popó propõe encontro com Wanderlei: 'Meu desejo é te dar um abraço'

"Admiro o grande campeão e valorizo o ser humano que você é", escreveu Popó - Foto: William Lucas e Gaspar Nóbrega/Inovafoto
30/09/2025 22h21

O tetracampeão mundial Acelino "Popó" Freitas, que recebeu alta hospitalar nesta terça-feira, em Salvador, após passar por cirurgia na mão direita, aproveitou as redes sociais para enviar uma mensagem especial a Wanderlei Silva, também ferido durante a confusão depois da luta principal do Spaten Fight Night 2, no último sábado, em São Paulo.

No comunicado, Popó destacou décadas de dedicação e superação na carreira e ressaltou os valores que pretende transmitir às próximas gerações.

"Nas adversidades, seja forte. Na vida, escolha sempre a paz. Na luta, nunca perca a dignidade. Essa é a essência do boxe. Essa é a minha vida — e a minha história. Essa é a essência do boxe. Essa é a minha vida - e a minha história. E esse é o exemplo que quero sempre deixar para as próximas gerações. Eu escolho a luta. Eu escolho a paz. Eu escolho o boxe.", começou.

O pugilista encerrou sua mensagem com um recado direto a Wanderlei, propondo um encontro para selar paz. O oponente relatou dores de cabeça, inchaço no rosto e abalo emocional depois do caos.

"'Wand', meu maior e mais sincero desejo agora é apertar sua mão, te dar um abraço e dizer, olhando em seus olhos, só eu e você, o quanto eu respeito a sua história, admiro o grande campeão e valorizo o ser humano que você é! Vamos fazer isso, preservar o legado que construímos a duras penas e deixar esse exemplo para as atuais e futuras gerações. Boa recuperação!"

O que aconteceu?

O combate, previsto para oito assaltos, foi encerrado no quarto após Wanderlei ser desclassificado por golpes ilegais, incluindo cabeçadas. A decisão do árbitro desencadeou uma briga generalizada: membros das equipes invadiram o ringue e trocaram socos. Durante o tumulto, Rafael Freitas, filho de Popó, atingiu Silva, que precisou ser hospitalizado.

Por sua vez, Popó estava internado desde domingo em Salvador, após fraturar a mão direita na confusão. Apesar do sangramento interno, exames de cabeça não apontaram fraturas.

O episódio resultou em suspensões severas do Conselho Nacional de Boxe (CNB), incluindo 180 dias para Popó e Wanderlei e 365 dias para o treinador André "Dida" Amado, além de penalidades para outros membros das equipes.

Veja a mensagem de Popó na íntegra:

"Nas adversidades, seja forte.

Na vida, escolha sempre a paz.

Na luta, nunca perca a dignidade.

Essa é a essência do boxe. Essa é a minha vida - e a minha história.

E esse é o exemplo que quero sempre deixar para as próximas gerações.

Eu escolho a luta.

Eu escolho a paz.

Eu escolho o boxe.

Wand, meu maior e mais sincero desejo agora é apertar sua mão, te dar um abraço e dizer, olhando em seus olhos, só eu e você, o quanto eu respeito a sua história, admiro o grande campeão e valorizo o ser humano que você é! Vamos fazer isso, preservar o legado que construímos a duras penas - que só eu e você vivemos e sabemos, ninguém mais - e deixar esse exemplo para as atuais e futuras gerações! Certamente, não dá para voltar atrás (e eu voltaria, se fosse possível), mas dá para seguirmos em frente com honra, paz e uma grande lição. Boa recuperação!

LUTA, PAZ & BOXE!

Sejamos, todos, sempre fortes nas adversidades!"

