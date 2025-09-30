Topo

Esporte

Popó tem alta após cirurgia e diz: 'Focar em uma boa recuperação'

Popó tem alta hospitalar após cirurgia por conta de briga em luta com Wanderlei Silva - Reprodução/Instagram/@popofreitas
Popó tem alta hospitalar após cirurgia por conta de briga em luta com Wanderlei Silva Imagem: Reprodução/Instagram/@popofreitas
do UOL

Do UOL, em São Paulo

30/09/2025 13h52

Popó teve alta hoje após ser submetido a uma cirurgia na mão em decorrência da briga generalizada ao final da luta com Wanderlei Silva pelo Spaten Fight Night.

Fala, pessoal! Já recebendo alta aqui do hospital depois de desde domingo aqui internado. Fiz uma cirurgia e tive que ficar sedado, mas deu tudo certo. A enfermeira está aqui pra tirar meu acesso pra ir embora, tô liberado. Graças a Deus deu tudo certo, estamos bem, isso que importa. Popó, em postagem nas redes sociais

Agora vamos focar para uma boa recuperação! E orar para que não haja sequelas em mim e nem no meu oponente.

Relacionadas

Popó teve fratura e sangramento interno constatados antes de cirurgia

Wanderlei reclama de dores de cabeça e diz: 'Magoado por dentro e por fora'

Fabrício Werdum detona filho de Popó e prevê caso na Justiça: "Extremo da maldade"

O que aconteceu

Popó teve um sangramento interno, foi submetido a exames na cabeça e não teve complicações. A assessoria do tetracampeão mundial atualizou o estado de saúde do boxeador na tarde de ontem.

O atleta, porém, teve uma fratura na mão e precisou passar por cirurgia. A lesão seria decorrente da confusão ao final da luta com Wanderlei.

O boxeador havia anunciado nas redes sociais que seria submetido a um procedimento cirúrgico. Ele se manifestou na noite de domingo, em postagem nas redes sociais.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Esporte

Assistir Pafos x Bayern pela Champions League: veja onde vai passar o jogo

Assistir Galatasaray x Liverpool pela Champions League: veja onde vai passar o jogo

Transmissão ao vivo de Chelsea x Benfica pela Champions League: veja onde assistir

Assistir Inter de Milão x Slavia Praga pela Champions: veja onde vai passar o jogo

Vini Jr. e Koke discutiram durante clássico de Madri, diz tv

Meia do Palmeiras, Evangelista passará por cirurgia na coxa e está fora da temporada

Evangelista passará por cirurgia após romper tendão da coxa e desfalca Palmeiras em até 6 meses

Popó tem alta após cirurgia e diz: 'Focar em uma boa recuperação'

Maurício Ruffy treina com Volkanovski e Adesanya e recebe elogios; veja

Cruzeiro divulga parcial de 20 mil ingressos vendidos para duelo com o Sport

Filipe Luís recebe placa do Flamengo por um ano: 'Espero ficar muito tempo'