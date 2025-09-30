Popó tem alta após cirurgia e diz: 'Focar em uma boa recuperação'

Popó teve alta hoje após ser submetido a uma cirurgia na mão em decorrência da briga generalizada ao final da luta com Wanderlei Silva pelo Spaten Fight Night.

Fala, pessoal! Já recebendo alta aqui do hospital depois de desde domingo aqui internado. Fiz uma cirurgia e tive que ficar sedado, mas deu tudo certo. A enfermeira está aqui pra tirar meu acesso pra ir embora, tô liberado. Graças a Deus deu tudo certo, estamos bem, isso que importa. Popó, em postagem nas redes sociais

Agora vamos focar para uma boa recuperação! E orar para que não haja sequelas em mim e nem no meu oponente.

O que aconteceu

Popó teve um sangramento interno, foi submetido a exames na cabeça e não teve complicações. A assessoria do tetracampeão mundial atualizou o estado de saúde do boxeador na tarde de ontem.

O atleta, porém, teve uma fratura na mão e precisou passar por cirurgia. A lesão seria decorrente da confusão ao final da luta com Wanderlei.

O boxeador havia anunciado nas redes sociais que seria submetido a um procedimento cirúrgico. Ele se manifestou na noite de domingo, em postagem nas redes sociais.