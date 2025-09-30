Polícia aborda campeão mundial de boxe sob mira de arma em blitz nos EUA

O domingo (28), que deveria ser apenas de festa em Omaha, Nebraska (EUA), terminou de forma inesperada para Terence Crawford, 38.

O que aconteceu

Horas após ser homenageado com um desfile em sua cidade natal pela vitória histórica sobre Canelo Álvarez, o campeão mundial de boxe foi parado pela polícia durante uma blitz de trânsito. O episódio ganhou repercussão nacional.

Crawford e seus acompanhantes foram obrigados a deixar o carro sob a mira de armas de fogo. A cena foi registrada em vídeo e amplamente compartilhada nas redes sociais.

De acordo com a polícia, por volta da 1h30 da manhã, um veículo foi flagrado dirigindo de forma imprudente no centro da cidade. Durante a abordagem, um dos agentes teria visto uma arma no assoalho do carro, o que motivou a ordem para que todos os ocupantes saíssem com as mãos para cima.

O motorista foi identificado como Crawford, que acabou multado por direção imprudente. Um passageiro, integrante da equipe de segurança do boxeador, também portava uma arma, legalizada. Nenhum crime foi constatado.

A cena foi descrita como traumática por Qasim Shabazz, chefe da segurança de Crawford: "Achei que estávamos nos preparando para perder nossas vidas... Foi um pesadelo", relatou.

O prefeito de Omaha, John Ewing, declarou ter conversado pessoalmente com o atleta e destacou a importância de restaurar a confiança entre comunidade e polícia. O chefe da corporação, Todd Schmaderer, anunciou a abertura de uma investigação interna para apurar a conduta dos policiais envolvidos.

Crawford, considerado um herói local por investir em projetos sociais para jovens em situação de risco, segue sendo celebrado pela conquista recente. Ao derrotar Álvarez em uma luta histórica no dia 13 de setembro, em Las Vegas, tornou-se o primeiro boxeador masculino a unificar três divisões diferentes na era dos quatro cinturões.