Pênalti perdido recoloca pressão sobre Yuri Alberto no Corinthians

A derrota do Corinthians diante do Flamengo, no último domingo, foi marcada pelo pênalti perdido de Yuri Alberto. Artilheiro do Timão na temporada, o atacante ainda oscila desde a lesão na coluna sofrida em maio.

O duelo com o Flamengo também quebrou o jejum de Yuri Alberto, que não marcava havia quatro meses. No entanto, as chances desperdiçadas - incluindo o pênalti cobrado de cavadinha, defendido por Rossi - recolocaram a pressão sobre o atacante.

Além do erro diante do Flamengo, Yuri já havia desperdiçado um pênalti contra o Palmeiras, no jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil. Na ocasião, o goleiro Weverton defendeu a cobrança do atacante.

Mesmo com o gol contra o Rubro-Negro, Yuri Alberto soma apenas um gol nos últimos dez jogos. Embora não tenha atuado os 90 minutos em todas as partidas, o desempenho lembra a má fase vivida no início de 2023.

Pressão na chegada ao Corinthians

Após encerrar 2022 em alta e ser anunciado como contratação definitiva em janeiro de 2023, Yuri Alberto iniciou a temporada como esperança de gols do Corinthians. Porém, após a eliminação no Campeonato Paulista, enfrentou um longo jejum: dois meses sem marcar, totalizando nove partidas.

Em 2024, no auge de sua melhor fase pelo clube, o atacante revelou que chegou a cogitar deixar o Timão durante aquele período e que buscou apoio psicológico para superar o momento.

O Corinthians, agora, volta a campo contra o, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), no Beira-Rio. Yuri Alberto, vale lembrar, será baixa, uma vez que precisará cumprir suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos.

Próximos jogos do Corinthians

Internacional x Corinthians (26ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(26ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 01/10 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)