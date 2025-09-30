Topo

Pedri mira "revanche" do Barcelona contra o PSG

30/09/2025 12h52

O Barcelona está se preparando para a segunda rodada da Liga dos Campeões, na qual enfrentará o PSG, atual campeão e algoz da equipe catalã em 2024. Pedri, peça fundamental do time de Hansi Flick e titular na eliminação nas quartas, mira "revanche" contra o clube parisiense.

"Todos nós que somos do Barça ficamos a um passo de avançar... Foi uma partida complicada e queremos ter essa revanche. No ano seguinte você sempre deseja aquilo que deixou para trás. É um dos melhores (times) do mundo e um dos jogos que você mais quer disputar", disse Pedri, em coletiva de imprensa.

Eliminação em 2024

O espanhol estava em campo na eliminação nas quartas de final da Liga dos Campeões de 2024. Na época, o Barcelona era comandado por Xavi e venceu o jogo de ida, na França, por 3 a 2.

Na volta, em plena Catalunha, o Barça saiu na frente, mas tomou um sonoro 4 a 1 e ficou pelo caminho. No ano seguinte, o Barcelona ficou próximo de uma revanche contra o PSG, mas caiu para a Inter de Milão na semifinal e viu a equipe parisiense vencer a Liga dos Campeões.

Favoritos na Liga dos Campeões

Pedri ainda falou sobre o panorama de favoritos da Liga dos Campeões. O espanhol apontou que o duelo desta quarta-feira será um dos "melhores do torneio".

"As duas equipes amanhã são favoritas (para o título). Será um dos melhores jogos da Liga dos Campeões, para não dizer que será o melhor", completou.

Barcelona e Paris Saint-Germain entra em campo nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys, na Catalunha.

