PVC: Mudança na diretoria do São Paulo pode ocorrer no fim do ano

O São Paulo vive uma disputa política interna que pode provocar mudanças importantes na diretoria no fim do ano, afirma o comentarista Paulo Vinícius Coelho no De Primeira, do Canal UOL.

Antes da derrota para o Ceará pelo Brasileirão, o presidente Julio Casares e o diretor de futebol Carlos Belmonte foram alvo de protesto da torcida no lado de fora do Morumbis.

Eu acho que uma hora vai ter uma ruptura, que provavelmente vai ser no final do ano, e vai ter uma mudança. Provavelmente vai ter no final do ano uma mudança de diretoria, mas não dá para dizer hoje o que vai acontecer. A gente sabe que o grupo político ao qual o Belmonte pertence pensa de uma maneira diferente do grupo do Júlio Casares em relação ao Fundo Cotia e ao FDIC.

Paulo Vinícius Coelho

Na opinião de PVC, a proposta do Fundo Cotia (que não é consenso na diretoria nem no Conselho Deliberativo) não implicaria uma transformação significativa das categorias de base do Tricolor.

Eu entendo que o São Paulo tinha condição de, sozinho, reestruturar a divisão de base e revelar mais jogadores, mesmo com a inflação do mercado de base que existe. O São Paulo é o clube que mais revelou jogadores no futebol paulista. De Bauer a Beraldo, o São Paulo revela. Então, por que raios o São Paulo precisa de R$ 200 milhões para investir na base?

Paulo Vinícius Coelho

Sobre os desfalques do Palmeiras, as duas laterais são dúvidas. O Khellven ontem foi preservado do treino, ficou na parte interna se recuperando do trauma do pé que teve ainda no jogo de ida contra o River Plate. Ele jogou a volta, mas foi poupado contra o Bahia. E na lateral esquerda, o Piquerez sofreu um trauma no joelho direito também e deve ser poupado para o clássico [contra o São Paulo] no final de semana.

Flavio Latif

O Filipe Luís é muito bom e ele já supera questões dificílimas. Substituir o Tite, que não estava fazendo grande trabalho, mas é o Tite, um dos maiores técnicos da história recente do futebol brasileiro. Ele espanta uma sombra do Jorge Jesus, que parecia que ia pairar no Flamengo até que o Jorge Jesus voltasse. Tem a crise do Pedro, que ele se posiciona de forma corajosa, uma atitude de quem parece que tem 30 anos de carreira com costas largas, e ele começando.

Lucas Musetti

