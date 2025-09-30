Para Nestor, vitória sobre o Palmeiras credencia o Bahia em semana decisiva: "Queremos embalar"

De volta ao time titular do Bahia no último domingo, o meia Rodrigo Nestor teve boa atuação na vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, pela 26ª rodada do Brasileirão. Escalado na vaga do suspenso Jean Lucas, o camisa 11 correspondeu à altura e teve sua performance elogiada pelo técnico Rogério Ceni.

"Eu acho que em muitas coisas o Nestor rendeu bem. Ele é um jogador mais de armação, consegue tratar bem a bola, acha bons passes. Ele fez uma sequência boa de jogos nas finais da Copa do Nordeste, merecia essa oportunidade e ajudou o time. Acho que foi um bom jogo dele", afirmou o treinador, em entrevista coletiva após o duelo na Fonte Nova.

Os números reforçam o momento positivo de Nestor, que em 2025 já marcou cinco gols e deu cinco assistências em 39 jogos. Em termos de contribuições diretas para gols, o desempenho representa sua segunda melhor temporada na carreira, atrás apenas de 2022, quando alcançou 19 participações em gols pelo São Paulo, também sob o comando de Ceni.

O triunfo também teve peso especial para o Bahia, que não vencia há quatro jogos e superou um adversário da parte de cima da tabela. Diante de um Palmeiras que briga pelo título, a equipe baiana chegou aos 40 pontos, ficando a apenas dois do Mirassol, último integrante do G4.

A boa atuação pode abrir espaço para que Nestor ganhe sequência em um momento decisivo da temporada. O próximo compromisso, diante do Botafogo, na quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, marca um confronto direto na luta por uma vaga na próxima edição da Libertadores.

O Botafogo, que tem um jogo a mais disputado, aparece em 5º lugar, com a mesma pontuação do Bahia, mas leva vantagem pelo melhor saldo de gols. A sequência complicada do Esquadrão de Aço continua no próximo domingo, quando a equipe recebe o líder Flamengo, às 18h30, na Arena Fonte Nova.

"O Brasileirão não tem jogo fácil, ainda mais em uma sequência dura como essa. Nós conseguimos um triunfo fundamental contra o Palmeiras porque soubemos ler bem a partida e seguir nosso plano de jogo. Agora precisamos manter a mesma concentração, porque são partidas decisivas, que pesam diretamente na tabela. Queremos embalar uma sequência positiva", projetou Rodrigo Nestor.