Palmeiras x Vasco: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Brasileiro sub-17
Nesta terça-feira, em confronto válido pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro sub-17, o Palmeiras recebe o Vasco, na Arena Barueri, às 15h (de Brasília).
Onde assistir: a partida será transmitida pelo SporTV.
Últimos cinco jogos
Palmeiras: cinco vitórias
Vasco: duas vitórias, dois empates e uma derrota
Prováveis escalações
Palmeiras: Luiz Fernando; Niakson, Guilherme Lira, Luccas Ramon e Kauã Nunes; Luis Pacheco, Ruan Yago e Thauan; Juan Francisco, Juliano e Eduardo
Técnico: Artur Itiro.
Vasco: Lucas Andrade; Lucas Melim, Renan França, Breno Sales e Lorenzzo; Léo Félix, Kaique Ferreira, Medina e Luis Felipe; Davi Gomes e Pedro Augusto
Técnico: Cássio Barros.
Arbitragem
Não divulgada.