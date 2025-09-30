Topo

Esporte

Palmeiras x Vasco: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Brasileiro sub-17

30/09/2025 08h00

Nesta terça-feira, em confronto válido pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro sub-17, o Palmeiras recebe o Vasco, na Arena Barueri, às 15h (de Brasília).

Onde assistir: a partida será transmitida pelo SporTV.


Últimos cinco jogos

Palmeiras: cinco vitórias

Vasco: duas vitórias, dois empates e uma derrota

Prováveis escalações

Palmeiras: Luiz Fernando; Niakson, Guilherme Lira, Luccas Ramon e Kauã Nunes; Luis Pacheco, Ruan Yago e Thauan; Juan Francisco, Juliano e Eduardo

Técnico: Artur Itiro.

Vasco: Lucas Andrade; Lucas Melim, Renan França, Breno Sales e Lorenzzo; Léo Félix, Kaique Ferreira, Medina e Luis Felipe; Davi Gomes e Pedro Augusto

Técnico: Cássio Barros.

Arbitragem

Não divulgada.

