Palmeiras x Vasco: veja onde assistir à partida pelo Brasileirão

30/09/2025 07h00

Nesta quarta-feira, em confronto válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras recebe o Vasco no Allianz Parque, às 19h (de Brasília).

Onde assistir Palmeiras x Vasco ao vivo? 

  • Pay-per-view: Premiere

Como chegam as equipes?

O Palmeiras, que soma 49 pontos e ocupa a terceira colocação do Brasileirão, chega pressionado para o embate contra o Vasco. Isso porque além de ter sido superado pelo Bahia, viu o Flamengo (54) bater o Corinthians aumentar sua vantagem na liderança da competição. De quebra, ainda teve sua sequência invicta de dez jogos encerrada (oito vitórias e dois empates).

Do outro lado, o Vasco chega em boa fase para o duelo em São Paulo. A equipe comandada por Fernando Diniz não é superada há sete jogos (três vitórias e quatro empates) e bateu o vice-líder Cruzeiro por 2 a 0 na última rodada.

