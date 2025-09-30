Palmeiras x Vasco pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

O Palmeiras recebe o Vasco na noite desta quarta-feira, a partir das 19h (de Brasília), no Allianz Parque, em compromisso válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir Palmeiras x Vasco ao vivo?

TV: Premiere (pay-per-view), com exclusividade

O torcedor também pode acompanhar todos os lances da partida em tempo real aqui no site da Gazeta Esportiva.

Como chega o Palmeiras para o confronto?

O Palmeiras viu uma sequência invicta de 11 partidas chegar ao fim no último fim de semana. Os comandados do técnico Abel Ferreira vêm de uma derrota para o Bahia por 1 a 0, na Arena Fonte Nova, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A derrota rendeu muitas críticas ao gramado da Fonte Nova por parte do lado alviverde. Abel Ferreira chegou a afirmar, em coletiva, que o campo parecia "de rachão", enquanto o diretor de futebol Anderson Barros afirmou que faria uma reclamação formal à CBF devido às más condições do gramado do estádio.

O Palmeiras ainda segue na caça ao líder no Campeonato Brasileiro, mas viu a disputa se complicar um pouco mais após a derrota para o Bahia e a vitória do Flamengo sobre o Corinthians. O Alviverde ocupa a terceira posição, com 49 pontos, enquanto o time carioca lidera com 54.

Além da caça ao líder, o Verdão ainda tenta evitar uma sequência inédita de derrotas na temporada. Até o momento, a equipe só amargou derrotas pontuais.

Como chega o Vasco para o confronto?

Do outro lado, o Vasco parece ter se encontrado sob o comando do técnico Fernando Diniz. O Cruzmaltino não sabe o que é perder há sete jogos entre todas as competições e igualou sua melhor sequência invicta na atual temporada.

O Vasco ainda vem de duas grandes vitórias consecutivas no Brasileirão. Primeiro, venceu o Bahia por 3 a 1, em casa. Depois, novamente em São Januário, provou sua força ao vencer o vice-líder Cruzeiro, dessa vez por 2 a 0.

Antes brigando contra o rebaixamento, o Vasco tem subido na tabela do Brasileirão. O Cruzmaltino ocupa a 12ª colocação, com 30 pontos - soma oito pontos a mais que o Juventude, primeiro time a figurar no Z4.

Histórico do confronto entre Palmeiras e Vasco

O histórico do confronto entre Palmeiras e Vasco aponta para um grande favoritismo do lado alviverde. De acordo com a plataforma Ogol, especializada em estatísticas, foram 106 partidas entre as equipes, com 54 vitórias a favor Verdão, contra 22 do Cruzmaltino, além de 30 empates.

Já no retrospecto recente, o domínio é totalmente palmeirense. Nos últimos dez encontros entre os times, o Alviverde somou sete vitórias, além de outros três empates. O Vasco vive um grande jejum e não sabe o que é vencer a equipe paulista desde 2015, ano de seu último triunfo diante do Palmeiras.

No último encontro entre as equipes, o Palmeiras levou a melhor em São Januário, em duelo válido pela sétima rodada do Brasileirão. O Verdão saiu vitorioso por 1 a 0 graças a um gol de Vitor Roque, aos 15 minutos do segundo tempo.

Estatísticas

O Palmeiras faz uma grande campanha no Campeonato Brasileiro. O Alviverde detém 15 vitórias, quatro empates e apenas quatro derrotas no torneio nacional, totalizando 71,01% de aproveitamento dos pontos. O time, vale lembrar, tem um jogo a menos que o Flamengo.

O Verdão ainda possui um dos melhores ataques e a segunda das melhor defesa da competição, com 36 gols marcados e 19 gols sofridos (no último quesito, perde apenas para o Flamengo, com 12).

O Palmeiras ainda é o quarto melhor mandante do Campeonato Brasileiro, com 26 pontos conquistados de 36 disputados em casa. São oito vitórias, dois empates e somente duas derrotas, com 72,22% de aproveitamento.

Já o Vasco passa por uma campanha oscilante nesta edição do Brasileiro. O clube carioca soma oito triunfos, seis empates e amargou 11 derrotas em 25 jogos, com um aproveitamento total de 40%. O ataque cruzmaltino, porém, é superior ao do Palmeiras, com 38 gols marcados. A defesa, por sua vez, é bem mais instável, com 35 gols sofridos.

O Vasco também não tem um grande aproveitamento na condição de visitante. O Cruzmaltino tem apenas 30,56% de aproveitamento fora de casa nesta edição do Brasileirão, com três vitórias, dois empates e sete derrotas no recorte.

Palmeiras na temporada

58 jogos

36 vitórias, 13 empates e nove derrotas

97 gols marcados

43 sofridos

Artilheiro: Flaco López, com 19 gols marcados

Vasco na temporada

54 jogos

17 vitórias, 19 empates e 18 derrotas

74 gols marcados

65 gols sofridos

Artilheiro: Vegetti, com 24 gols marcados

Prováveis escalações

O Palmeiras ganhou um desfalque de peso para a partida. Trata-se do meio-campista Lucas Evangelista, que teve constatada uma lesão no músculo posterior da coxa direita. Assim, o técnico Abel Ferreira pode mudar o posicionamento de Andreas Pereira ou tentar encontrar um novo sistema tático para montar a equipe.

Além de Evangelista, o Palmeiras ainda uma dúvida na lateral direita. Khellven se recupera de um trauma no pé direito e não tem presença confirmada, uma vez que também foi desfalque contra o Bahia. Assim, Giay deve seguir no 11 inicial.

Por outro lado, o Palmeiras ganhou uma boa notícia: Piquerez treinou normalmente junto ao elenco após um trauma no joelho direito e deve reunir condições para sair jogando, mas existe a possibilidade de que ele seja poupado. O Verdão ainda terá o retorno de Micael, que fica à disposição no banco de reservas após cumprir suspensão.

Enquanto isso, o Vasco não poderá repetir a escalação utilizada na vitória por 2 a 0 sobre o Cruzeiro na última rodada. Isso porque o volante Cauan Barros recebeu o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão. Tchê Tchê se recupera de lesão muscular e é duvida, enquanto Matheus Carvalho surge como opção para ocupar a vaga.

Além disso, o Cruzmaltino também terá os desfalques do zagueiro Carlos Cuesta, que teve constatado um edema no músculo adutor da coxa esquerda, e do atacante Matheus França, que sofreu uma entorse no tornozelo direito durante o treino desta terça-feira. Lucas Freitas deve ser o escolhido para substituir o defensor.

O Vasco ainda deve seguir com as baixas de Lucas Piton (lesão na panturrilha), Adson (fratura na tíbia) e Jair (LCA no joelho direito), todos entregues ao departamento médico.

Provável escalação do Palmeiras

Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez (Jefté); Andreas Pereira, Aníbal Moreno, Maurício (Veiga) e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque.



Técnico: Abel Ferreira

Desfalques: Lucas Evangelista (cirurgia na coxa direita), Paulinho (cirurgia na perna direita), Piquerez e Khellven (dúvidas)

Pendurados: Weverton, Gustavo Gómez, Piquerez, Emiliano Martínez, Lucas Evangelista, Facundo Torres, Vitor Roque e Vitor Castanheira (auxiliar técnico)

Provável escalação do Vasco

Léo Jardim; Paulo Henrique, Robert Renan, Lucas Freitas e Puma Rodríguez; Matheus Carvalho (Tchê Tchê) e Hugo Moura; Rayan, Coutinho e Nuno Moreira; Vegetti.



Técnico: Fernando Diniz

Desfalques: Cauan Barros (suspenso), Carlos Cuesta, Matheus França, Lucas Piton, Adson e Jair (lesionados)

Pendurados: David e Paulinho

?? Relacionados do Vasco para a viagem rumo a São Paulo ?? Boletim médico: Cuesta: realizou exame de imagem que constatou um edema no músculo adutor da coxa esquerda. Está em tratamento integral junto ao DESP. Matheus França: sofreu uma entorse no tornozelo direito durante... pic.twitter.com/DyuJMYaRts ? Vasco da Gama (@VascodaGama) September 30, 2025

Arbitragem de Palmeiras x Vasco

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Rafael Rodrigo Klein (RS) Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Maurício Coelho Silva Penna (RS)

Bruno Boschilia (PR) e Maurício Coelho Silva Penna (RS) VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Próximo jogo do Palmeiras

São Paulo x Palmeiras (27 rodada do Campeonato Brasileiro)

(27 rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 05/10 (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Morumbis, em São Paulo (SP)

Próximo jogo do Vasco

Vasco x Vitória (27ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(27ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 05/10 (domingo), às 16h (de Brasília)

Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

? FICHA TÉCNICA

??? PALMEIRAS X VASCO ????

?Competição: Campeonato Brasileiro (26ª rodada)



??Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)



?Data: 01 de outubro de 2025 (quarta-feira)



?Horário: às 19h (de Brasília)