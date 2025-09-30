Topo

Palmeiras vence Vasco e garante vaga na semifinal do Brasileiro sub-17

30/09/2025 17h05

O Palmeiras está na semifinal do Campeonato Brasileiro sub-17. Na tarde desta terça-feira, o Verdão eliminou o Vasco ao vencer por 3 a 1, na Arena Crefisa Barueri, em jogo único válido pelas quartas de final da competição. Vinicius, Ruan e Eduardo marcaram para os Crias da Academia, enquanto Diego descontou para o Cruzmaltino. Nos minutos finais da partida, Renam, do time carioca, ainda foi expulso.

Situação no mata-mata

Com o resultado, o Palmeiras avançou às semifinais do Campeonato Brasileiro sub-17. O Verdão, agora, aguarda o vencedor do confronto entre Red Bull Bragantino e Grêmio. Os dois times se enfrentam a partir das 19h (de Brasília) desta terça-feira, com mando do Massa Bruta.

O Palmeiras vai em busca do seu terceiro título do Campeonato Brasileiro sub-17. O Verdão já ergueu o troféu em duas ocasiões. Em 2022, venceu o Grêmio na final. Já no ano seguinte, superou o rival São Paulo na decisão.

??? PALMEIRAS 3 x 1 VASCO ????

? Competição: Campeonato Brasileiro sub-17 (quartas de final)

?? Local: Arena Crefisa Barueri, em Barueri (SP)

? Data: 30 de setembro de 2025 (terça-feira)

? Horário: 15h (de Brasília)

Gols

?? Vinicius, aos 12? do 1ºT (Palmeiras)

? Ruan, aos 18? do 1ºT (Palmeiras)

? Diego, aos 18? do 2ºT (Vasco)

? Eduardo, aos 45+5? do 2ºT (Palmeiras)

Como foi o jogo?

O Palmeiras abriu o placar aos 12 minutos do primeiro tempo. Wesley encontrou bom passe para Vinicius, que recebeu dentro da área. O atacante dominou de calcanhar, limpou a marcação e estufou as redes, marcando o primeiro do Verdão na partida.

Seis minutos depois, o Alviverde ampliou a vantagem no marcador. O Vasco saiu jogando errado e Wesley antecipou a marcação, fazendo a intercepção. O jogador invadiu a área e tocou para Ruan, que só teve o trabalho de completar para o fundo das redes.

Aos 18 minutos do segundo tempo, o Vasco descontou. Medina apareceu pelo lado esquerdo e cruzou para dentro da área. Diego cabeceou e a bola desviou em Lucca, terminando no fundo das redes. Já nos acréscimos da etapa final, o Palmeiras chegou ao terceiro gol e fechou a vitória em 3 a 1 com um gol de cavadinha de Eduardo.

Próximos jogos das equipes

  • Brasilis x Palmeiras (jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paulista sub-17)

  • Data e horário: 04/10 (sábado), às 11h (de Brasília)

  • Local: CT do Brasilis, em Águas de Lindóia (SP)

  • Flamengo x Vasco (nona rodada da Copa Rio)

  • Data e horário: 04/10 (sábado), com horário a definir

  • Local: Ninho do Urubu, na Gávea (RJ)

