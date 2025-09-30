Palmeiras registra déficit em agosto, mas segue com receitas acima do esperado em 2025; veja detalhes

O Palmeiras divulgou, na noite da última segunda-feira, o balancete referente ao mês de agosto. O Alviverde registrou um déficit de R$ 36,6 milhões em agosto, mas ainda segue com as receitas acima do esperado neste ano, totalizando um superávit de R$ 329,9 milhões.

O orçamento organizado pelo Palmeiras no início do ano previa que o clube encerraria o mês de agosto com um superávit de R$ 22 milhões. No entanto, a diretoria acabou angariando um valor menor que o esperado, fechando o mês com um déficit de R$ 36,6 milhões.

Neste ano, o Alviverde teve, até o momento, três meses com superávit e cinco meses com déficit. A arrecadação, por sua vez, foi muito superior aos valores gastos, fazendo com o que Palmeiras registre um superávit acumulado de R$ 329,9 milhões neste período.

Em agosto, o Palmeiras esperava arrecadar mais com dois principais fatores: direitos de transmissão e negociação de atletas. O valor orçado para os direitos de transmissão era de R$ 24,2 milhões, mas recebeu R$ 20,4 milhões. Já com venda de atletas, o esperado era R$ 43,7 milhões, enquanto o montante arrecadado foi apenas de R$ 999 mil.

Ainda no oitavo mês do ano, as despesas do clube também ficaram um pouco acima do orçado no início de 2025, aumentando por volta de R$ 3,7 milhões. O Verdão gastou, ao todo, R$ 92,6 milhões contra os R$ 88,9 milhões previstos.

Apesar do déficit em agosto, o Palmeiras segue com receitas acima do esperado em 2025. O clube orçou metas modestas no início do ano, prevendo que teria ganhos de R$ 764,9 milhões. O valor acumulado, por sua vez, já está em R$ 1,18 bilhão. Já o superávit previsto era de R$ 28,7 milhões, mas já alcançou os R$ 329,9 milhões até agosto.

Veja de onde vieram as principais receitas do Palmeiras em agosto:

Direitos de transmissão: R$ 20,4 milhões

R$ 20,4 milhões Publicidade e patrocínio: R$ 17,9 milhões

R$ 17,9 milhões Arrecadação de jogos: R$ 8,4 milhões

R$ 8,4 milhões Negociação de atletas: R$ 999 mil

R$ 999 mil Sócio torcedor Avanti: R$ 6,1 milhões

R$ 6,1 milhões Arrecadação social: R$ 5,4 milhões

R$ 5,4 milhões Rendas diversas: R$ 6,4 milhões

Veja, agora, os principais gastos do Palmeiras em agosto:

Pessoal e encargos sociais: R$ 40,4 milhões

R$ 40,4 milhões Amortização - direitos com jogadores: R$ 21,1 milhões

R$ 21,1 milhões Despesas gerais e administrativas: R$ 11,5 milhões

R$ 11,5 milhões Despesas com direitos de imagem: R$ 9,2 milhões

R$ 9,2 milhões Despesas com jogos: R$ 4,7 milhões

Próximos jogos do Palmeiras

Palmeiras x Vasco (26ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(26ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 01/10 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)