Palmeiras: Lucas Evangelista passará por cirurgia e está fora da temporada

O meio-campista Lucas Evangelista rompeu o tendão posterior da coxa direita, terá que passar por cirurgia e está fora da temporada no Palmeiras.

O que aconteceu

O meio-campista sentiu a lesão na derrota contra o Bahia no fim de semana e não conseguiu ficar em pé para sair de campo.

O UOL apurou que os novos exames do Palmeiras detectaram uma lesão mais grave do meio-campista.

Lucas Evangelista vivia seu melhor momento no Palmeiras. Ele virou o titular da posição após a saída de Richard Ríos e fez Abel Ferreira escalar Andreas Pereira mais adiantado.

Por conta da cirurgia, o tempo de recuperação do jogador será de 3 a 6 meses.