Palmeiras e Puma lançam tênis casual em edição limitada; confira

30/09/2025 10h30

O Palmeiras anunciou, nesta terça-feira, o lançamento do novo Dista Runner SEP, tênis casual desenvolvido pela Puma para os torcedores alviverdes. A estreia do modelo aconteceu nos pés do técnico Abel Ferreira durante o jogo contra o Bahia, realizado no último domingo, na Arena Fonte Nova, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Essa é a segunda edição do tênis. Em 2025, o modelo chega com um design renovado que inverte a paleta de cores da versão do ano anterior: o branco passa a ser predominante, enquanto os detalhes em verde e dourado reforçam a identidade do Palmeiras e suas glórias. A palmilha se torna protagonista ao trazer o hino do Palmeiras estampado.

O Dista Runner SEP estará disponível a partir desta terça-feira, em edição limitada por R$899,90, com venda exclusiva para sócios-torcedores Avanti por meio dos sites PalmeirasStore.com e PUMA.com. Além das lojas físicas da Palmeiras Store e da loja Puma do Shopping Morumbi, na capital paulista.

Calendário do Palmeiras

  • Palmeiras x Vasco: 26ª rodada do Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 01 de outubro de 2025 (quarta-feira), às 19 horas (de Brasília)

  • Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Situação na tabela

  • Palmeiras: 3º colocado com 49 pontos em 23 jogos

  • Vasco: 12º colocado com 30 pontos em 25 jogos

