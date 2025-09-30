Palmeiras e Puma lançam tênis casual em edição limitada; confira

O Palmeiras anunciou, nesta terça-feira, o lançamento do novo Dista Runner SEP, tênis casual desenvolvido pela Puma para os torcedores alviverdes. A estreia do modelo aconteceu nos pés do técnico Abel Ferreira durante o jogo contra o Bahia, realizado no último domingo, na Arena Fonte Nova, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Essa é a segunda edição do tênis. Em 2025, o modelo chega com um design renovado que inverte a paleta de cores da versão do ano anterior: o branco passa a ser predominante, enquanto os detalhes em verde e dourado reforçam a identidade do Palmeiras e suas glórias. A palmilha se torna protagonista ao trazer o hino do Palmeiras estampado.

A @pumabrasil traz mais uma linha de tênis exclusiva para a #FamíliaPalmeiras, e o Patrão já a estreou no último fim de semana. Garanta a sua peça na #PalmeirasStore! ? ? https://t.co/h1Uih2CLJJ pic.twitter.com/rUgISpi39a ? SE Palmeiras (@Palmeiras) September 30, 2025

O Dista Runner SEP estará disponível a partir desta terça-feira, em edição limitada por R$899,90, com venda exclusiva para sócios-torcedores Avanti por meio dos sites PalmeirasStore.com e PUMA.com. Além das lojas físicas da Palmeiras Store e da loja Puma do Shopping Morumbi, na capital paulista.

Calendário do Palmeiras

Palmeiras x Vasco : 26ª rodada do Campeonato Brasileiro

: 26ª rodada do Campeonato Brasileiro Data e hora : 01 de outubro de 2025 (quarta-feira), às 19 horas (de Brasília)

: 01 de outubro de 2025 (quarta-feira), às 19 horas (de Brasília) Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Situação na tabela