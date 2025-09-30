Time da Flórida negocia para ser casa da seleção na Copa e espera sorteio

O Orlando City negocia para transformar as suas instalações em uma das casas da seleção brasileira na Copa do Mundo do ano que vem, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México.

Pedaço do Brasil nos EUA

A relação com a CBF não é de agora. No ano passado, a seleção brasileira se preparou para a disputa da Copa América, realizada nos Estados Unidos, nas instalações do Orlando City, no estado da Flórida. Mesmo com a mudança na presidência, os laços entre as partes seguem firmes.

A gente recebeu a seleção brasileira aqui em Orlando na preparação da Copa América no ano passado e temos excelente relação com o presidente Samir, com o Rodrigo Caetano, com o Cícero Souza, então a gente está buscando também ser uma casa -- a primeira ou a segunda -- da seleção na Copa do Mundo. A gente tem um pouquinho de Brasil nos Estados Unidos.

Ricardo Moreira, General Manager do Orlando City, ao UOL

O sorteio da fase de grupos pode ser determinante para isso. É nele que a seleção brasileira saberá onde vai jogar durante a Copa do Mundo e, a partir daí, montará a sua logística, pois a tendência é que os confrontos da primeira fase fiquem dentro de uma mesma região. A definição das chaves ocorrerá em 5 de dezembro.

A seleção brasileira estuda realizar os dois últimos amistosos preparatórios para a Copa do Mundo em solo estadunidense. A ideia é enfrentar duas seleções que aparecem no top-10 do ranking da Fifa. O Orlando City sonha em receber um dos jogos na sua casa.

Existem conversas, estamos esperando definições, mas seria muito legal receber a seleção para um amistoso aqui para Copa.

Ricardo Moreira

Ricardo Moreira, brasileiro que é general manager do Orlando City, time dos EUA Imagem: Divulgação/Orlando City

O Orlando City nasceu e segue "brasileiro". O empresário Flavio Augusto da Silva foi um dos fundadores do clube, em 2013, e hoje a diretoria de futebol é comandada por Ricardo Moreira, também brasileiro. Ao longo dos anos, nomes como Kaká e Alexandre Pato jogaram por lá. Atualmente, a equipe feminina do grupo, o Orlando Pride, conta com Marta no elenco.

O clube tem as instalações aprovadas pela Fifa. O Inter&Co Stadium, estádio da equipe, recebeu dois jogos do Mundial de Clubes deste ano, mas não receberá nenhuma partida da Copa do Mundo de 2026. Os jogos no estado da Flórida serão disputados no Hard Rock Stadium, casa do Miami Dolphins, da NFL.