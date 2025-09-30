Topo

Onde vai passar Kairat x Real Madrid pela Liga dos Campeões? Como assistir ao vivo

Mbappé comemora gol do Real Madrid sobre o Olympique de Marselha durante jogo da Champions League Imagem: Oscar DEL POZO / AFP
30/09/2025 08h45

Kairat e Real Madrid se enfrentam hoje (30), às 13h45 (de Brasília), no Estádio Central, em Almaty, no Cazaquistão, pela 2ª rodada da Liga dos Campeões.

Onde assistir? O confronto será transmitido pela TNT (TV por assinatura) e Max (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Kairat participa da Champions League pela primeira vez em sua história e busca a primeira vitória. A equipe do Cazaquistão foi superada pelo Sporting por 4 a 1 na estreia.

Do outro lado está o Real Madrid, maior campeão do torneio e que estreou com vitória. Os merengues superaram o Olympique por 2 a 1 na primeira partida da fase de liga da Champions.

Os comandados de Xabi Alonso tenta virar a chave e esquecer a rodada passada do Campeonato Espanhol, quando perderam os 100% de aproveitamento. O Real visitou o rival Atlético de Madrid e foi Liga dos Campeões

Kairat x Real Madrid -- Liga dos Campeões

  • Data e hora: 30 de setembro, às 13h45 (de Brasília)
  • Local: Estádio Central, em Almaty (Cazaquistão)
  • Transmissão: TNT (TV por assinatura) e Max (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

