Onde vai passar Chelsea x Benfica pela Champions League? Como assistir ao vivo
Chelsea e Benfica entram em campo hoje, às 16h (de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres, pela 2ª rodada da Liga dos Campeões.
Onde assistir? TNT (TV por assinatura) e Max (streaming —de acordo com as condições da plataforma) transmitem o jogo ao vivo.
O Chelsea busca a primeira vitória nesta edição da Champions. Os Blues estrearam com derrota por 3 a 1 diante do Bayern, jogando fora de casa.
O Benfica também perdeu no primeiro confronto. A equipe, que agora é comandada por José Mourinho, recebeu o Qarabag e perdeu por 3 a 2.
