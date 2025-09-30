Topo

Esporte

Onde vai passar Chelsea x Benfica pela Champions League? Como assistir ao vivo

João Pedro comemora com Estêvão após marcar pelo Chelsea - Hannah Mckay/Reuters
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

30/09/2025 11h00

Chelsea e Benfica entram em campo hoje, às 16h (de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres, pela 2ª rodada da Liga dos Campeões.

Onde assistir? TNT (TV por assinatura) e Max (streaming —de acordo com as condições da plataforma) transmitem o jogo ao vivo.

O Chelsea busca a primeira vitória nesta edição da Champions. Os Blues estrearam com derrota por 3 a 1 diante do Bayern, jogando fora de casa.

O Benfica também perdeu no primeiro confronto. A equipe, que agora é comandada por José Mourinho, recebeu o Qarabag e perdeu por 3 a 2.

Chelsea x Benfica -- Liga dos Campeões

  • Data e hora: 30 de setembro, às 16h (de Brasília)
  • Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)
  • Transmissão: TNT (TV por assinatura) e Max (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

