Topo

Onde vai passar Atlético-MG x Juventude pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Vitor Hugo comemora com Igor Gomes gol do Atlético-MG Imagem: Fernando Moreno/AGIF
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

30/09/2025 16h30

Atlético-MG e Juventude entram em campo hoje, às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A partida será transmitida pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

O Atlético-MG voltou a vencer após uma sequência ruim no nacional. O Galo superou o Mirassol por 1 a 0 na rodada passada.

O Juventude segue na zona do rebaixamento e não vence há três partidas. Na rodada anterior, o Jaconero empatou com o Internacional em 1 a 1.

Atlético-MG x Juventude -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 30 de setembro, às 21h30 (de Brasília)
  • Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)
  • Transmissão: sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view)

