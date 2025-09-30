Onde vai passar Atlético-MG x Juventude pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo
Atlético-MG e Juventude entram em campo hoje, às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? A partida será transmitida pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).
O Atlético-MG voltou a vencer após uma sequência ruim no nacional. O Galo superou o Mirassol por 1 a 0 na rodada passada.
O Juventude segue na zona do rebaixamento e não vence há três partidas. Na rodada anterior, o Jaconero empatou com o Internacional em 1 a 1.
Atlético-MG x Juventude -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 30 de setembro, às 21h30 (de Brasília)
- Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)
- Transmissão: sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view)