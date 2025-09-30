NFL: astro do Miami Dolphins rompe ligamentos do joelho em lesão assustadora

Tyreek Hill, wide receiver e astro do Miami Dolphins, sofreu uma fratura na perna nessa segunda-feira, durante duelo com o New York Jets pela semana 4 da National Football League (NFL). De acordo com a imprensa americana, o camisa 10 também rompeu múltiplos ligamentos joelho esquerdo, passará por cirurgia ainda nesta terça-feira e não deve mais entrar em campo nesta temporada.

O lance se deu no início do terceiro quarto, quando Mike McDaniel, head coach dos Dolphins, ainda falava com a transmissão da ESPN sobre os planos para o segundo tempo. Hill recebeu um passe do quarterback Tua Tagovailoa para um ganho de dez jardas, mas foi ao chão depois de ser derrubado por Malachi Moore, safety dos Jets.

Na lateral do campo, foi possível observar a perna de Hill deslocada após o lance. O wide receiver também precisou do auxílio de uma maca para ser retirado de campo, mas deixou o Hard Rock Stadium, em Miami, sorridente e acenando para os torcedores nas arquibancadas.

Oficialmente, o Miami Dolphins não se pronunciou a respeito da gravidade da lesão de Hill. McDaniel, em entrevista coletiva após a partida, afirmou que o wide receiver se manteve tranquilo, apesar da lesão, e apenas "queria que o time vencesse" sua primeira partida na temporada, após três derrotas consecutivas nas primeiras semanas.

"Acho que é algo grandioso. Uma boa parte da equipe estava no ataque naquele momento, então eles já estavam perto da linha de gol, e eu vi ele fazer contato visual e contar uma ou duas piadas para (Jaylen) Waddle e DeVon (Achane). E acho que muitos jogadores voltaram ao jogo motivados pelo que ele disse. Ele foi inspirador nessa situação, e acho que seus companheiros de equipe se beneficiaram disso", afirmou o treinador.

Depois da lesão de Hill, os Dolphins conseguiram marcar touchdowns em duas campanhas seguidas, para ampliar a vantagem sobre a franquia de Nova York e se aproximar da vitória por 27 a 21 no Monday Night Football. O camisa 10 chegou a Miami em 2022, depois de passagem pelo Kansas City Chiefs, onde conquistou o Super Bowl 54, justamente no Hard Rock Stadium.

Com os Dolphins, foi eleito, pelos jogadores, como o melhor atleta da NFL antes do início da temporada de 2024. Um ano antes, líder da liga em jardas e touchdowns. Sem Hill, Miami enfrentar o Carolina Panthers neste domingo, 5, fora de casa, pela semana 5 da NFL.