NBB: quartas de final do Torneio de Abertura estão definidas; veja duelos

Negrete, do Flamengo, em ação durante jogo do NBB - João Pires/LNB
do UOL

Gustavo Schuabb

Colaboração para o UOL, em Brasília

30/09/2025 23h51

A terça-feira foi de grandes emoções no Torneio de Abertura do NBB CAIXA 2025. Quatro equipes carimbaram vaga nas quartas de final depois de partidas equilibradas, com direito a viradas, destaques individuais e atuações que levantaram as torcidas.

Flamengo, KTO Minas, Unión (ARG) e Brasília Basquete já garantiram presença na próxima fase.

Unión segura Brusque e avança

O Unión (ARG) mostrou força coletiva para bater o Basquete Brusque por 75 a 64, conquistando a segunda vitória no Grupo C e o passaporte para as quartas-de-final. O grande nome foi Yeferson Guerra, dono de 19 pontos, 5 rebotes e 4 assistências. Do lado catarinense, Samuel brilhou com 28 pontos, mas não foi suficiente para evitar a queda.

"É muito importante conquistar esse espaço. Nosso time vem crescendo a cada jogo e queremos chegar ainda mais longe", disse Yeferson Guerra.

KTO Minas reage após início difícil

Depois de ver o Botafogo dominar o primeiro quarto, o KTO Minas encontrou o equilíbrio na defesa e mostrou intensidade no ataque para virar o jogo e sair com a vaga. A equipe mineira encaixou o ritmo a partir do segundo período e se impôs na reta final. Os destaques foram Gui Carvalho, com 15 pontos, Paranhos, que anotou um duplo-duplo (13 pontos e 10 rebotes), e Maique, com 12 pontos e 8 rebotes.

"Eles começaram fortes, mas conseguimos manter a calma e impor o nosso estilo. Esse resultado mostra a força do grupo", avaliou Gui Carvalho, do Minas.

Negrete brilha, e Flamengo confirma favoritismo

O Flamengo contou com atuação inspirada de Negrete, cestinha da partida com 23 pontos, para vencer o Pato Basquete e se garantir entre os quatro melhores do torneio. O rubro-negro ainda teve contribuição importante de Gui Deodato, autor de 14 pontos. O Pato chegou a reagir, mas não teve constância para ameaçar o resultado.

"A gente sabia da responsabilidade e mostramos maturidade. Estou feliz por ajudar o time a conquistar essa vaga", afirmou Negrete, destaque da partida.

Brasília Basquete supera Cruzeiro e fecha os classificados

O Brasília Basquete venceu o Cruzeiro por 91 a 80, garantindo a última vaga nas quartas-de-final com duas vitórias na fase de grupos. O armador argentino Facundo Corvalan foi o cestinha, com 21 pontos, enquanto Kevin Crescenzi contribuiu com 20.

"Estou conhecendo toda a equipe ainda, mas hoje demos um passo a frente. Essa defesa intensa será a nossa cara e estamos no caminho certo", afirmou Facundo Corvalan.

Próxima fase

Com os resultados, os confrontos das quartas de final estão definidos para quinta-feira:

  • Pato Basquete x Unifacisa
  • Caxias do Sul x Unión Corinthians
  • Flamengo x Unión Santa Fé
  • Brasília Basquete x KTO Minas

Os duelos da fase decisiva prometem ainda mais intensidade e devem reunir algumas das principais forças do basquete nacional já neste início de temporada.

