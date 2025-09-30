Napoli x Sporting: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Liga dos Campeões

O Napoli duela com o Sporting nesta quarta-feira, pela segunda rodada da Liga dos Campeões. O jogo está marcado para às 16h (de Brasília), no Estádio Diego Armando Maradona.

Onde assistir Napoli x Sporting ao vivo?

O jogo terá transmissão ao vivo do HBO Max.

36 anos depois. SSC Napoli x Sporting CP ? pic.twitter.com/JdSgfQhmJ8 ? Sporting CP (@SportingCP) September 30, 2025

Posições na tabela

Napoli - 0 ponto em 1 jogo - 32º lugar

Sporting - 3 pontos em 1 jogo - 8º lugar

Prováveis escalações

Provável escalação do Napoli

Meret; Spinazzola, Beukema, Juan Jesus e Gutiérrez; Lobotka, Politano, Anguissa e De Bruyne; McTominay e Hojlund



Técnico: Antonio Conte

Provável escalação do Sporting

Silva; Fresneda, Inácio, Debast e Araújo; Hjulmand, Kochorashvili e Quenda; Trincão e Pedro Gonçalves e Luis Suárez



Técnico: Rui Borges.

Arbitragem