Napoli x Sporting: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Liga dos Campeões
O Napoli duela com o Sporting nesta quarta-feira, pela segunda rodada da Liga dos Campeões. O jogo está marcado para às 16h (de Brasília), no Estádio Diego Armando Maradona.
Onde assistir Napoli x Sporting ao vivo?
O jogo terá transmissão ao vivo do HBO Max.
Posições na tabela
Napoli - 0 ponto em 1 jogo - 32º lugar
Sporting - 3 pontos em 1 jogo - 8º lugar
Prováveis escalações
Provável escalação do Napoli
Meret; Spinazzola, Beukema, Juan Jesus e Gutiérrez; Lobotka, Politano, Anguissa e De Bruyne; McTominay e Hojlund
Técnico: Antonio Conte
Provável escalação do Sporting
Silva; Fresneda, Inácio, Debast e Araújo; Hjulmand, Kochorashvili e Quenda; Trincão e Pedro Gonçalves e Luis Suárez
Técnico: Rui Borges.
Arbitragem
- Árbitro: Danny Makkelie
- Assistentes: Hessel Steegstra e Jan de Vries
- VAR: Tomasz Kwiatkowski