Topo

Esporte

Napoli x Sporting: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Liga dos Campeões

30/09/2025 20h00

O Napoli duela com o Sporting nesta quarta-feira, pela segunda rodada da Liga dos Campeões. O jogo está marcado para às 16h (de Brasília), no Estádio Diego Armando Maradona.

Onde assistir Napoli x Sporting ao vivo?

O jogo terá transmissão ao vivo do HBO Max.

Posições na tabela

Napoli - 0 ponto em 1 jogo - 32º lugar

Sporting - 3 pontos em 1 jogo - 8º lugar

Prováveis escalações

Provável escalação do Napoli

Meret; Spinazzola, Beukema, Juan Jesus e Gutiérrez; Lobotka, Politano, Anguissa e De Bruyne; McTominay e Hojlund

Técnico: Antonio Conte

Provável escalação do Sporting

Silva; Fresneda, Inácio, Debast e Araújo; Hjulmand, Kochorashvili e Quenda; Trincão e Pedro Gonçalves e Luis Suárez

Técnico: Rui Borges.

Arbitragem

  • Árbitro: Danny Makkelie

  • Assistentes: Hessel Steegstra e Jan de Vries

  • VAR: Tomasz Kwiatkowski

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

Alisson tem lesão na derrota do Liverpool e não deve ser convocado por Ancelotti

Popó recebe alta após cirurgia na mão e foca em recuperação: "Que não haja sequelas"

Vitor Roque avalia calendário "desgastante" e projeta duelo contra o Vasco: "Vem em uma boa crescente"

Leila sobe o tom: 'Seria bonito formarmos nova liga excluindo o Flamengo'

Corinthians obtém nova vitória contra Vítor Pereira na Justiça do Trabalho

CNB aplica suspensões a Popó, Wanderlei Silva e equipes após confusão no Spaten Fight Night

'Competitividade predatória': Milly critica atrito entre Flamengo e Libra

Transmissão ao vivo de Goiás x Atlético-GO pela Série B: veja onde assistir

Casares comenta profissionalização no São Paulo, mas defende conselheiros: "Não vou abrir mão"

Internacional x Corinthians pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Villarreal x Juventus: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações